SONO TORNATO Trailer | Mussolini è in ognuno di noi Il film con Massimo

SONO TORNATO - il “ritorno” di Benito Mussolini al tempo di migranti e tv del dolore è una commedia corrosiva da non perdere : Lascia stare i santi, ma gioca pure con Mussolini. Finalmente il cinema italiano infrange un tabù decennale. Sono Tornato, il nuovo film di Luca Miniero, pone al centro della scena il ritorno surreale e grottesco del Duce mescolandolo agli umori politici dell’oggi. Aprile 2017, Roma, quartiere Esquilino. Dopo essere caduto dal cielo come un meteorite, Mussolini riemerge da dietro una lapide antica. Prima una mano, poi i lembi di una divisa ...

SONO TORNATO/ Mussolini al cinema nel film di Luca Miniero - dal 1 febbraio : Giovedì 1° febbraio arriva al cinema "SONO TORNATO", il film di Luca Miniero che immagina un ritorno di Benito Mussolini nell’Italia di oggi. Nel cast Massimo Popolizio e Frank Matano.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 10:44:00 GMT)

SONO TORNATO - dopo 80 anni “torna” il Duce : E’ stato presentato oggi a Roma, “Sono Tornato“, il nuovo film diretto da Luca Miniero con protagonisti Massimo Popolizio e Frank Matano “Eravate un popolo... L'articolo Sono Tornato, dopo 80 anni “torna” il Duce su Roma Daily News.

'SONO tornato' - Alemanno fa la 'comparsa' nel film di Miniero su Mussolini : Politico di lungo corso, da sempre a destra, a partire dalla militanza nell'Msi , ex ministro, ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno ha ora un'altra 'qualificà da citare: quella di comparsa ...

SONO tornato. Incontro con Luca Miniero e il cast : ... inizia mirando subito al cuore del film e del 'problema italiano' , ossia affrontando il tema urgente di quelle strane, inconsce, pulsioni che travalicano la politica stessa e mettono a nudo un ...

SONO TORNATO - Luca Miniero 'Benito Mussolini oggi Vincerebbe le elezioni' - Cinema - Spettacoli : Lui è tornato. Con un tempismo perfetto, implacabile e un po' sinistro Mussolini è nelle sale giovedì con le 400 copie di Sono tornato , il film che Luca Miniero , con la complicità dello ...

"SONO tornato" : così Mussolini ricompare e convince ancora l'Italia smemorata di oggi : Benito Mussolini è tornato e in realtà scopriamo che non se ne è mai andato e quelli di cui dobbiamo avere veramente paura siamo noi stessi. Era inevitabile che anche l'Italia avesse il suo remake di "...

SONO TORNATO - film al cinema : recensione e curiosità : Sono tornato è uno dei film al cinema in uscita giovedì 1 febbraio 2018. Questo film è il remake italiano del successo tedesco Lui è tornato (Hitler). A tornare misteriosamente in vita è Benito Mussolini, interpretato da Massimo Popolizio, affiancato da Frank Matano nel ruolo di Andrea Canaletti. La regia è di Luca Miniero che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Nicola Guaglianone (Lo chiamavano Jeeg Robot). Di seguito ecco trama, ...

SONO TORNATO - dal 1 febbraio in sala lo “strampalato” ritorno di Benito Mussolini : Un brindisi all’Italia tra un documentarista e un uomo della “Provvidenza” che dice di volerla riconquistare. Dice tanto di questo film la clip in esclusiva per il FattoQuotidiano.it di Sono Tornato, il film tratto dalla pellicola tedesca Lui è Tornato. Sono Tornato racconta un ipotetico ritorno di Benito Mussolini ai giorni nostri. Un film politicamente scorretto che affronta argomenti sociali e politici di grande ...

E se tornasse Benito Mussolini? Al cinema arriva “SONO tornato” una commedia irriverente che pone l’inquietante interrogativo : “Eravate un popolo di analfabeti, dopo 80 anni torno e vi ritrovo un popolo di analfabeti.” Roma. Giorni nostri. Dopo 80 anni dalla sua scomparsa Benito Mussolini (Massimo Popolizio) è di nuovo tra noi. La guerra è finita, la sua Claretta non c’è più e tutto sembra cambiato. All’apparenza. Il suo ritorno viene casualmente filmato da Andrea Canaletti (Frank Matano), un giovane documentarista con grandi aspirazioni ma pochi, pochissimi successi. ...

