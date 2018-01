Sono Tornato | dopo 80 anni “torna” il Duce

'Sono tornato' - Alemanno fa la 'comparsa' nel film di Miniero su Mussolini : Politico di lungo corso, da sempre a destra, a partire dalla militanza nell'Msi , ex ministro, ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno ha ora un'altra 'qualificà da citare: quella di comparsa ...

Sono tornato. Incontro con Luca Miniero e il cast : ... inizia mirando subito al cuore del film e del 'problema italiano' , ossia affrontando il tema urgente di quelle strane, inconsce, pulsioni che travalicano la politica stessa e mettono a nudo un ...

Sono Tornato - Luca Miniero 'Benito Mussolini oggi Vincerebbe le elezioni' - Cinema - Spettacoli : Lui è tornato. Con un tempismo perfetto, implacabile e un po' sinistro Mussolini è nelle sale giovedì con le 400 copie di Sono tornato , il film che Luca Miniero , con la complicità dello ...

"Sono tornato" : così Mussolini ricompare e convince ancora l'Italia smemorata di oggi : Benito Mussolini è tornato e in realtà scopriamo che non se ne è mai andato e quelli di cui dobbiamo avere veramente paura siamo noi stessi. Era inevitabile che anche l'Italia avesse il suo remake di "...

Sono Tornato - film al cinema : recensione e curiosità : Sono tornato è uno dei film al cinema in uscita giovedì 1 febbraio 2018. Questo film è il remake italiano del successo tedesco Lui è tornato (Hitler). A tornare misteriosamente in vita è Benito Mussolini, interpretato da Massimo Popolizio, affiancato da Frank Matano nel ruolo di Andrea Canaletti. La regia è di Luca Miniero che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Nicola Guaglianone (Lo chiamavano Jeeg Robot). Di seguito ecco trama, ...

Sono Tornato - dal 1 febbraio in sala lo “strampalato” ritorno di Benito Mussolini : Un brindisi all’Italia tra un documentarista e un uomo della “Provvidenza” che dice di volerla riconquistare. Dice tanto di questo film la clip in esclusiva per il FattoQuotidiano.it di Sono Tornato, il film tratto dalla pellicola tedesca Lui è Tornato. Sono Tornato racconta un ipotetico ritorno di Benito Mussolini ai giorni nostri. Un film politicamente scorretto che affronta argomenti sociali e politici di grande ...

Torino - Mazzarri : 'Se Sono Tornato in Italia è perché ho il fuoco dentro' : Torino - ' sono contento, chi mi conosce bene sa che una vittoria mi cambia l'umore. Se sono tornato in Italia è perché ho il fuoco dentro e ho voglia di fare bene '. Parole chiare quelle di Walter ...

Tony Maiello : 'Dopo la vittoria a Sanremo il rigetto - ho fatto il broker e i muffin. Ora Sono tornato' : ROMA - 'Dopo la vittoria a Sanremo c'è stato uno stop e quindi il distacco dalla musica, quasi un rigetto. Ho fatto di tutto per non pensare più alla musica, dal broker al fare muffin da rivendere ai ...

E se tornasse Benito Mussolini? Al cinema arriva “Sono tornato” una commedia irriverente che pone l’inquietante interrogativo : “Eravate un popolo di analfabeti, dopo 80 anni torno e vi ritrovo un popolo di analfabeti.” Roma. Giorni nostri. Dopo 80 anni dalla sua scomparsa Benito Mussolini (Massimo Popolizio) è di nuovo tra noi. La guerra è finita, la sua Claretta non c’è più e tutto sembra cambiato. All’apparenza. Il suo ritorno viene casualmente filmato da Andrea Canaletti (Frank Matano), un giovane documentarista con grandi aspirazioni ma pochi, pochissimi successi. ...

Ferdinando Giordano - ex del Grande Fratello : 'Tutti pensano che il reality sia la grande occasione - ma Sono Tornato alla mia vita' : E' un mondo che mi piace molto, mi permette di vivere e so scoprendo cose molto interessanti'. #FerdinandoGiordano #me #life #shooting #fashion #foto #like4like #model #man #lifestyle #top #amici Un ...

LAVORI IN CORSO. Sono Tornato - Principe libero - Cleopatra - Doctor Sleep - Halloween : Ecco ciò che Scarpa ha dichiarato a proposito di questa nuova produzione che promette di essere sconvolgente: ' Come in Tutti i soldi del mondo ho fatto un sacco di ricerche. La questione ...

'Sono tornato' - così Benito Mussolini rivive nell'Italia di oggi : Pubblicità Pubblicità L'idea non è originale, anzi si tratta dichiaratamente di remake in salsa italica. L'idea folgorò letteralmente lo scrittore tedesco Timur Vermes nel 2012 e si tradusse nel suo ...

Paolo Ruffini : “Sono Tornato con Diana. L’estate scorsa era scappata con uno - poi è tornata” : Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo si sono conosciuti sul palco della trasmissione “Colorado” e hanno fatto coppia fissa per un paio d’anni. Poi l’estate scorsa la rottura, con Diana che attraverso un post su Instagram aveva raccontato di come lei e Paolo si amassero ancora ma in un’altra forma. Ora è Ruffini che torna a parlare della storia con ironia, e conferma un ritorno: “Questa estate era scappata con uno ...