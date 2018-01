Sky Go | l’ennesima app che abbandona gli utenti Windows 10 e Windows 10 Mobile

: E anche x SKY l'ennesima fregatura, ritorno al mese ma ovviamente i prezzi saranno più alti rispetto alla pre-rifor… - marcovarini : E anche x SKY l'ennesima fregatura, ritorno al mese ma ovviamente i prezzi saranno più alti rispetto alla pre-rifor… - MichePala : @SimoTarantino Proprio adesso su sky hanno fatto vedere l'ennesima inquadratura...e a detta di tutti sembrerebbe ma… - ZiccardiFede : @SantucciFulvio @SandroSca È l'ennesima dimostrazione che Sky è al servizio della Juve... Poi cercano di pararsi il… - IvoAyrton : RT @AnakLukeS: @sky_rossiHD Rossi avrà l'ennesima opportunità di chiarire con Stoner chi è il vero pensionato. - sky_rossiHD : RT @AnakLukeS: @sky_rossiHD Rossi avrà l'ennesima opportunità di chiarire con Stoner chi è il vero pensionato. -

Leggi la notizia su surface-phone

(Di martedì 30 gennaio 2018) Oh Microsoft Store, cosa ti sta succedendo? Ebbene si, oggi ci arriva la notizia dell’ennesima applicazione che non solo cessa il supporto a10(il che è comprensibile dato il suo stato attuale) ma anche a10 desktop. Stiamo parlando di Sky Go, il servizio del noto provider satellitare che permette agli abbonati di poter guardare i film in streaming presenti sulla piattaforma. Dal prossimo 19 marzo, dunque, l’app sviluppata persmetterà di ricevere aggiornamenti e smetterà anche del tutto di funzionare in quanto non sarà in grado di connettersi al server. Questo il comunicato ufficiale: Dal prossimo 19 marzo l’app Sky Go perPhone eTablet non sarà più disponibile, perché non sarà in grado di supportare i successivi aggiornamenti del servizio. L’attività periodica di aggiornamento è necessaria per continuare a garantire ...