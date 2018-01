Siria | raid su ospedale Idlib | 5 uccisi tra cui un bambino

Raid chimici in Siria - Usa accusa Mosca : 22.00 La Russia "ha la responsabilità degli attacchi chimici in Siria". Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Tillerson, alla riunione a Parigi del partenariato contro l'impunità sull'uso delle armi chimiche. "Più di 20 civili, per la maggior parte bambini, sono morti in un attacco al cloro. Chiunque sia l'autore degli attacchi,dice Tillerson,sulla Russia pesa in ultima analisi la responsabilità per le vittime del 'Ghouta orientale' ...

Siria - almeno 17 morti in raid aerei : Ne ha dato l'annuncio l'Osservatorio Siriano sui diritti umani. Numerosi i feriti civili. Coinvolti caccia Siriani e russi

La storia del piccolo Karim - che a un mese di vita ha perso un occhio (e la madre) in un raid in Siria : La storia del piccolo Karim, che a un mese di vita ha perso un occhio (e la madre) in un raid in Siria A un solo mese di vita, il piccolo Karim ha perso un occhio e la propria madre durante un attacco aereo avvenuto a Damasco lo scorso 29 ottobre. Ora la sua foto […] L'articolo La storia del piccolo Karim, che a un mese di vita ha perso un occhio (e la madre) in un raid in Siria sembra essere il primo su NewsGo.

Isis - Australia annuncia la fine dei raid aerei in Siria e in Iraq : L'Australia ha annunciato che porrà fine agli attacchi aerei contro l'Isis in Iraq e in Siria. I sei jet Super Hornet ora in attività torneranno preso a casa, nell'ambito di una generale riduzione ...

Siria - raid israeliani vicino Damasco : 8.35 L'Osservatorio Siriano per i diritti umani e i media vicini al regime di Damasco riferiscono di un attacco israeliano. I missili,secondo l'agenzia Dpa, sganciati da aerei militari, hanno colpito diversi obiettivi,compreso un centro militare di ricerche scientifiche nei pressi di Jamraya, alla periferia della capitale Siriana. Il sistema Siriano di difesa sarebbe riuscito a intercettare 3 missili. La tv al-Mayadeen, vicina a Hezbollah, ...

Siria - altro raid israeliano su Damasco : 02.36 Dopo quello di sabato scorso, nuovo raid aereo israeliano vicino alla capitale Siriana Damasco. Lo riferisce l'Organizzazione per i Diritti Umani in Siria. Sabato erano state colpite postazioni delle milizie sciite libanesi Hezbollah alleate del regime di Damasco e Iran. Per la rete Al Arabiya, la tv di Stato Siriana sostiene di aver intercettato e distrutto tre missili sparati dai jet israeliani verso un sobborgo a Damasco.

Siria - raid israeliano vicino Damasco : bombardata una base iraniana : Sale la tensione in Siria, dove caccia israeliani hanno bombardato una base militare che l'Iran sta costruendo a sud di Damasco, come riferiscono media vicini al regime di Bashar al Assad.Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, i raid sarebbero stati condotti dallo spazio aereo libanese ed i missili sparati dai caccia israeliani - cinque, secondo alcune fonti - avrebbero colpito un'installazione nelle vicinanze della città di ...

Siria : raid di Israele contro base militare iraniana vicino a Damasco : Sale la tensione in Siria: l'esercito israeliano avrebbe bombardato postazioni iraniane vicino a Damasco.

Raid israeliano sulla Siria : "Bombardata base per pasdaran iraniani vicino a Damasco" : Raid aereo israeliano su una base militare iraniana "in via di costruzione" non lontano da Damasco: fonti vicine al regime Siriano di Bashar al Assad hanno riferito al quotidiano israeliano Haaretz di un bombardamento nei...

Siria : 80 uccisi in raid aerei in 24 ore : (ANSAmed) - BEIRUT, 27 NOV - Oltre 80 persone, in maggioranza civili, sono state uccise da bombardamenti che si ritiene compiuti da aerei russi e governativi in Siria nelle ultime 24 ore, secondo la ...

Siria : raid governo su civili - 19 morti : (ANSA) - BEIRUT, 27 NOV - Almeno 19 civili sono morti nei bombardamenti dell'aviazione governativa Siriana alla periferia di Damasco. Lo riferisce l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani con sede ...