Simone Barbato è il nuovo naufrago dell' isola | Ecco chi è Video

Simone Barbato - ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Chi è il Mimo di Zelig? Da stasera "fantasma" in Honduras : SIMONE BARBATO, nuovo concorrente dell'ISOLA dei FAMOSI 2018, assieme ad Elena Morali. Sarà, inizialmente, un ISOLAno fantasma per rubare il cibo agli altri concorrenti in gara(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 22:35:00 GMT)