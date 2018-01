Signorini | Malgioglio e la madre di Cecilia Rodriguez contro l' Isola dei Famosi

: RT @trash_italiano: #Isola: le reazioni di Signorini, Luxuria, Malgioglio e Jeremias sulla seconda puntata. - LaSany88 : RT @trash_italiano: #Isola: le reazioni di Signorini, Luxuria, Malgioglio e Jeremias sulla seconda puntata. - saturninlove : RT @trash_italiano: #Isola: le reazioni di Signorini, Luxuria, Malgioglio e Jeremias sulla seconda puntata. - trash_italiano : #Isola: le reazioni di Signorini, Luxuria, Malgioglio e Jeremias sulla seconda puntata. - Waitouis : Comunque a parer mio Bossari non ci sta assolutamente come opinionista dell'#isola, troppo razionale e "buonista" q… - MelaVerde1 : @Simo_Venturers La #Venier va a braccetto solo con chi fa battutacce e doppi sensi, tipo Signorini e Malgioglio.… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 30 gennaio 2018) L'deiè tornata ed è tornata col botto, lo confermano i dati di ascolto della seconda puntata che ha registrato una media di 4.661.000 telespettatori per il 24.8% di share. Un ottimo risultato, dovuto anche ad una serata caratterizzata da molteplici polemiche, prima su tutti l'accusa di aver portato droga nel programma mossa da Eva Henger nei confronti di Francesco Monte. Tutto è iniziato dai primi minuti di messa in onda del reality in quanto l'ungherese e Marco Ferri, essendo entrambi al televoto, avrebbero goduto di maggiore attenzione iniziale come è prassi quando due concorrenti sono a rischio eliminazione. Nello specifico gli autori si sono voluti concentrare su Eva per via delle sue polemiche mosse in settimanaFrancesco Monte che, in qualità di Mejor, l'aveva mandata diretta al televoto. Nelle clip mostrate dalla regia si è visto come la donna accusasse ...