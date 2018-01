Sigarette elettroniche tra luci e ombre | aumentano il rischio di cancro?

Danni al Dna e tumori. Le Sigarette elettroniche adesso fanno paura : Doccia fredda per gli svapatori che credevano, sostituendo il vapore al fumo, di essere al riparo da tumori e malattie cardiache. Dopo aver esaminato su commissione del Congresso Usa 800 studi, gli esperti dell’Accademia americana delle scienze hanno sentenziato che le e-cig faranno anche meno male delle sigarette tradizionali, ma possono danneggia...

Sigarette elettroniche - “possono danneggiare il Dna aumentando rischio alcune malattie” : Fanno male, non sono sicure. Delle Sigarette elettroniche e della loro sicurezza si parla ormai da anni. Ora una prima risposta c’è: non sono innocue come si pensa. Possono infatti danneggiare il Dna, aumentando il rischio di malattie cardiache e di tumori ai polmoni e alla vescica. A sfatare il mito della loro sicurezza è uno studio nella New York University, condotto su topi e su cellule umane. Ma gli esperti sono divisi e per alcuni di ...

Tumori - allarme Sigarette elettroniche : "Danneggiano Dna" : Gli studiosi americani hanno scoperto nei topi danni al Dna, nei tessuti del cuore, dei polmoni e della vescica. Esperti italiani però ribattono: "Studi su uomo dimostrano sicurezza e-cig. Il vero dramma sono i morti per fumo"

Sigarette elettroniche : che effetto hanno sulla salute? : Sono passati circa dieci anni da quando le Sigarette elettroniche hanno rivoluzionato il mondo del tabagismo. E sebbene nel frattempo il mercato delle ecig sia cresciuto a dismisura, ancora non ne sappiamo abbastanza sulle reali conseguenze che hanno sulla salute. Anche la comunità scientifica risulta divisa in due opposte fazioni: c’è chi afferma che siano realmente utili per smettere di fumare e chi invece le vede solo con un ulteriore ...

Salute : le Sigarette elettroniche possono spingere i giovani al fumo : Le sigarette elettroniche sono ormai considerati da molti un metodo o almeno un aiuto per smettere di fumare, ma secondo uno studio dalle National Academies of Science, Engineering and Medicine potrebbero spingere i giovani a provare le vere e proprie sigarette di tabacco. Lo studio ha messo in luce il dato secondo cui l’uso di vaporizzatori alla nicotina può effettivamente indurre i ragazzi a fumare provocando dipendenza. In ogni caso, ...

Sigarette elettroniche - Roccatti (Puff) presidente Anafe Confindustria : Roma, 23 gen. (askanews) Umberto Roccatti, amministratore delegato di Puff, è il nuovo presidente di Anafe, l'associazione nazionale produttori fumo elettronico aderente a Confindustria. Il passaggio ...

Sigarette elettroniche - prezzi alle stelle : ora i liquidi sono monopolio di Stato : Sigarette elettroniche sommerse di tasse che potrebbero mandarne in fumo le vendite. Dal primo gennaio di quest'anno i liquidi di ricarica per le e-cig non si possono più vendere online, ma solo in ...