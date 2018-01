Sì a Gesù e Maria in pubblicità L' Ue condanna la Lituania

Corte Strasburgo : Consentito uso di Gesù e Maria in pubblicità : Per la Corte europea dei diritti dell'uomo si possono usare simboli religiosi nelle pubblicità. E, con questa sentenza, condanna la Lituania per aver multato un'azienda che si è servita di Gesù e Maria per vendere i propri vestiti. Secondo i giudici infatti la multa inflitta dal Paese per aver "offeso la morale pubblica" ha violato il diritto alla libertà d'espressione dell'azienda.Le pubblicitàNel 2012 una ...

Chieti - nel presepe vivente Maria e Gesù neri. Forza Nuova : È blasfemo : Dopo Pisa, è polemica pure a Chieti, dove il quartiere Civitella - nel pieno centro della città - ha deciso di far impersonare la Madonna a una ragazza di colore, il piccolo Gesù a sua figlia di sette mesi e gli altri personaggi del presepe vivente ai migranti ospitati nella struttura "Capanna di Betlemme" gestitia dalla comunità Papa Giovanni XXII (Apg23) fondata da don Oreste Benzi. Una scelta che ha scatenato le ire di Forza ...

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO/ Santo del giorno - il 1° gennaio si ricorda la mamma di Gesù : Oggi, 1° gennaio si celebra MARIA SANTISSIMA MADRE di Dio. Il rito di solennità in suo suffragio rappresenta la prima festa MARIAna istituita dalla Chiesa occidentale(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 01:56:00 GMT)

Adesso utilizzano Gesù e Maria per vendere le case su internet : Ormai ci abbiamo fatto un po' il callo. Forse pure troppo. Ne parlavamo qualche giorno fa, sempre sul Giornale.it, di quanto il presepe, icona della nascita di Gesù, sia stato ormai violentato in tal modo che in molti casi ha perso ogni senso del sacro. Nessuno, forse, si sognerebbe di utilizzare l'immagine di Maometto per vendere carne di maiale al supermercato. Quando si tratta dei simboli cristiani, però, nessuno si scandalizza. E ...

Mafia - scacco del Ros alla famiglia di S. Maria di Gesù a Palermo : I carabinieri hanno eseguiti 27 arresti per associazione mafiosa L'articolo Mafia, scacco del Ros alla famiglia di S. Maria di Gesù a Palermo proviene da VanityFair.it.

Palermo - “elezioni per nominare i capi” : 27 arresti tra gli affiliati della famiglia Santa Maria di Gesù : Anche la mafia indice le “elezioni”. Ed è così che i capi vengono nominati. O almeno è quello che succedeva tra gli affiliati della famiglia Santa Maria di Gesù di Palermo. È uno degli aspetti che emerge dall’inchiesta che ha portato i Carabinieri del Ros e del Comando provinciale all’esecuzione di ventisette arresti per associazione mafiosa, estorsione, esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa, traffico di ...