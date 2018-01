Serie C | scambi e rinforzo per Trapani e Catania | difensore per il Cosenza

: RT @francescagraz1: Anche nella sventura, ci sono persone di serie A e B.Per carità, capisco il dramma #Regeni,ma la verità non si saprà ma… - RCapaccioli : RT @francescagraz1: Anche nella sventura, ci sono persone di serie A e B.Per carità, capisco il dramma #Regeni,ma la verità non si saprà ma… - Fusto2015Giusy : RT @francescagraz1: Anche nella sventura, ci sono persone di serie A e B.Per carità, capisco il dramma #Regeni,ma la verità non si saprà ma… - ILFortebraccio : RT @francescagraz1: Anche nella sventura, ci sono persone di serie A e B.Per carità, capisco il dramma #Regeni,ma la verità non si saprà ma… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Anche nella sventura, ci sono persone di serie A e B.Per carità, capisco il dramma #Regeni,ma la verità non si saprà ma… - francescagraz1 : Anche nella sventura, ci sono persone di serie A e B.Per carità, capisco il dramma #Regeni,ma la verità non si sapr… -

(Di martedì 30 gennaio 2018) L'unico risultato a sorpresa, nel campionato diC, giunto alla 23a giornata, è la sconfitta casalinga del Livorno, capolista del girone A, ad opera di una sempre più sorprendente Alessandria. Negli altri gironi il Padova con la vittoria di Vicenza fa salire a 8 i punti di distacco dalle sue immediate intrici, mentre nel girone C, in attesa del risultato del posticipo serale di oggi 29 gennaio, trae Virtus Francavilla, il Lecce VIDEO porta a 7 punti il suo vantaggio sul club etneo. Importanti operazioni per Padova eIntanto, il mercato sta per concludere la sua terzultima giornata di trattative e di operazioni portate a termine. Iniziamo dal Padova che ha comunicato l'acquisto in prestito dalla Spal del centrocampista Alessandro Bellemo, vecchia conoscenza del club patavino nel quale ha militato fino alla stagione 2013/2014. La Juve Stabia, in ...