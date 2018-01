Serie C | Catania-Virtus Francavilla 1-0 | decisivo Tedeschi

Catania- Virtus Francavilla : accade qualcosa di strano nel match di Serie C : In Catania- Virtus Francavilla, match valido per il ventiquattresimo turno di Serie C, è successo qualcosa di molto strano (per leggere il fatto, clicca su continua a leggere) e che sui campi di calcio accade raramente. Diciamo subito che il match giocato al "Massimino" è finito con il risultato di 1-0 per i padroni di casa, ma la Virtus non ha demeritato, anzi. I pugliesi hanno tenuto bene il campo, impostando spesso il gioco e facendo ...

Probabili Formazioni Catania-Virtus Francavilla - Serie C 29-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Catania-Virtus Francavilla, 23^ Giornata di Serie C, Girone C 2017/2018, ore 20.45: Ripa dal 1′. Posticipo del lunedì per il campionato di Serie C. Allo Stadio ”Angelo Massimino” il Catania cerca punti necessari per mantenere saldo il secondo posto a scapito del Trapani. Di fronte però ci sarà la Virtus Francavilla, ottava con 30 punti dopo tre partite senza vittorie, compresa la pesante ...

Serie C mercato : tris d'assi per il Lecce - Catania e Pisa preparano la sorpresa Video : Manca una settimana alla fine del #Calciomercato, il 31 ci sara' lo stop alle trattative e i club potranno rituffarsi, con maggiore serenita', nei campionati di competenza. In Serie C, è tempo di definire gli affari che da giorni vanno avanti senza pausa. La Reggina proprio oggi, 24 gennaio, avrebbe perfezionato l'acquisto dal Fano del difensore Manuel Ferrani, come riportato su Sportitalia. ll Siracusa, ha ufficializzato l'ingaggio ...

Lecce e Catania : febbraio mese della verità in Serie C Video : Il big match della Serie C tra Lecce e Catania [Video], concluso sul risultato di 1-1 è ormai passato ed i circa 17 mila spettatori sugli spalti hanno dato spettacolo, almeno quanto ne hanno dato le due squadre in campo. Il Trapani terzo in classifica, invece, ha clamorosamente fallito l'occasione di avvicinarsi alle prime due ed è uscito sconfitto dal campo della Sicula Leonzio, squadra che punta alla salvezza ed ha conquistato 3 punti ...

Video/ Lecce Catania (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C 22^ giornata) : Video Lecce Catania (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita nella 22^ giornata della Serie C. Di Piazza trova il pari per i padroni di casa al 67'.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:04:00 GMT)

Lecce - Catania - è già record per la Serie C : il motivo : In questi giorni abbiamo snocciolato tutti i numeri della prevendita più attesa della Serie C, Lecce- Catania in programma oggi pomeriggio alle ore 14.30 al "Via del mare". La prevendita è andata alla grande, superando ogni più rosea aspettativa e facendo superare nella giornata di ieri i 16.000 spettatori totali tra abbonati e paganti. Numeri davvero fuori categoria, considerando, tanto per avere un termine di paragone, che la media spettatori ...

Lecce e Catania - sorprese in campo nel big match di Serie C? 2 ballottaggi : Il Lecce alle ore 14.30 di oggi, affronterà il Catania in un "Via del mare" infuocato con oltre 16 mila spettatori previsti. Dopo i calcoli della settimana sulla prevendita ai botteghini, adesso la parola parla al campo. Mister Lucarelli e Mister Liverani sono pronti ad affrontare il match con i loro migliori uomini a disposizione, ma non mancano i ballottaggi nelle probabili formazioni: di certo se ne prevedono 2 importanti, uno per ...

Serie C : Lecce-Catania - per i giallorossi prova di maturità - ecco le formazioni Video : In Serie C, [Video] nel girone meridionale, domani alle 14,30 si gioca allo stadio di via del Mare, Lecce-Catania. I giallorossi guidano la classifica generale con 4 punti di vantaggio sugli etnei e proveranno a vincere la gara per mettere una seria ipoteca sulla vittoria finale del #campionato. Una prova di maturita' per la squadra salentina che in passato ha spesso fallito gli appuntamenti più importanti per dare una svolta positiva al proprio ...

Serie C : Lecce-Catania - per i giallorossi prova di maturità - ecco le formazioni : In Serie C, nel girone meridionale, domani alle 14,30 si gioca allo stadio di via del Mare, Lecce-Catania. I giallorossi guidano la classifica generale con 4 punti di vantaggio sugli etnei e proveranno a vincere la gara per mettere una seria ipoteca sulla vittoria finale del campionato. Una prova di maturità per la squadra salentina che in passato ha spesso fallito gli appuntamenti più importanti per dare una svolta positiva al proprio ...

Lecce- Catania - prevendita da Serie A : l'aggiornamento spettatori delle 15.30 Video : Lecce- Catania è il match [Video] più atteso del prossimo turno di #Serie C. È impressiomante l'affluenza ai botteghini e gia' dal giovedì sera, rappresenta il match del campionato con più spettatori sugli spalti. Infatti, è gia' stata ampiamente superata quota 14.090 spettatori che al momento rappresenta il record ed è stata la gara con più affluenza dell'attuale campionato. La prevendita era gia' partita bene [Video], ma negli ultimi due ...

Lecce- Catania - prevendita da Serie A : l'aggiornamento spettatori delle 15.30 : Lecce- Catania è il match più atteso del prossimo turno di Serie C. È impressiomante l'affluenza ai botteghini e già dal giovedì sera, rappresenta il match del campionato con più spettatori sugli spalti. Infatti, è già stata ampiamente superata quota 14.090 spettatori che al momento rappresenta il record ed è stata la gara con più affluenza dell'attuale campionato. La prevendita era già partita bene, ma negli ultimi due giorni ha subito una vera ...

Serie C : è il giorno della Reggina e della Robur Siena - Rizzo vicino al Catania Video : Molte le trattative concluse oggi, 18 gennaio, dalle societa' di Serie C, nella sessione invernale di #Calciomercato. Iniziamo dal Trapani che ha ufficializzato, attraverso i propri canali, l'acquisto, a titolo temporaneo, del centrocampista Fabio Scarsella, classe 89, della Cremonese. Inoltre, i granata stanno monitorando l'attaccante del Novara Antonio Lukanovic, ventenne, finito anche nelle mira della Robur Siena. La Robur Siena batte due ...

Lecce - Catania - ottima prevendita : sarà record storico in Serie C? Proiezione : L'attesa è tanta e l'atmosfera è quella dei grandi eventi. Lecce - Catania è senza dubbio il match più atteso degli ultimi tempi in Serie C. Un match che prevede non poche emozioni, considerata la caratura tecnica delle due squadre attualmente prima e seconda nel girone C del campionato di Serie C. I salentini sono, infatti, primi a quota 45 punti, mentre il Catania è secondo a 41 punti. E' importante sottolineare, come più volte hanno fatto i ...

Serie C 20a : veleni e sospetti - 'il Catania in B? Ce lo mandino direttamente' Video : Dopo le gare del girone B, ieri, 23 dicembre si sono concluse anche quelle degli altri due gironi chiudendo la 20a giornata del #campionato. Livorno, marcia solitaria Nel girone A continua la marcia solitaria del Livorno, che mantiene a debita distanza il Siena che sbanca il campo della Lucchese con un sonoro 1-4. Il Pisa è al terzo posto dopo aver battuto l'Olbia per 2-0, ma deve temere la Viterbese, vittoriosa sul campo del Prato. Questi i ...