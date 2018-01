Serie A Bologna | stop Verdi | lesione al bicipite

Video/ Napoli Bologna (3-1) : highlights e gol della partita (Serie A 22^ giornata) : Video Napoli Bologna (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita del San Paolo. Rimonta vincente per i partenopei: un'autorete e due gol di Mertens li confermano in testa(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 03:03:00 GMT)

Napoli - Mertens : gol sicuro con il Bologna. Sono 9 - è il suo bersaglio preferito in Serie A : Con Mertens che è tornato a dare battaglia: "Non è cambiato nulla - sottolinea però il belga a Sky Sport - prima facevo l'ultimo passaggio e adesso faccio io i gol. Il nostro gioco è fare andare la ...

Serie A Bologna - Donadoni : 'Clamoroso il tocco di mano di Koulibaly' : NAPOLI - Roberto Donadoni non ci sta. Dopo la sconfitta contro il Napoli , l'allenatore del Bologna si scaglia contro l'arbitro Mazzoleni : 'Abbiamo fatto un ottimo primo tempo - spiega a Sky Sport - diciamo che oggi l'arbitro non voleva perdere troppo con tempo con il Var. Ha voluto sfruttare il suo metro di valutazione. Il rigore al Napoli? Ci può anche stare, ma deve anche fischiare il ...

Serie A - il Napoli batte il Bologna e torna in testa : Roma, 28 gen. (askanews) Il Napoli batte il Bologna con una doppietta di Mertens e si riprende la testa della classifica dopo i match della ventiduesima giornata. Pesante sconfitta casalinga della ...

Serie A - tris del Napoli al Bologna e primo posto in classifica : Dopo le vittorie di ieri di Atalanta e Juventus contro Sassuolo e Chievo Verona, la 22esima giornata di Serie A è continuata con l'anticipo delle ore 12:30 dove l'Inter di Spalletti è stata fermata ...

Serie A Napoli-Bologna 3-1 - il tabellino : NAPOLI - Il Napoli vince in rimonta 3-1 contro il Bologna e resta in vetta alla Serie A con 57 punti in 22 partite. Dopo l'iniziale vantaggio di Palacio è un autogol di Mbaye a riequilibrare il match, ...

PAGELLE / Napoli Bologna (3-1) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 22^ giornata) : Le PAGELLE di Napoli Bologna: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo al San Paolo. Vittoria in rimonta dei partenopei, ancora primim(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 17:19:00 GMT)

Serie A - Napoli-Bologna 3-1 : super Mertens supera la Juve : Palacio spaventa il San Paolo in avvio, poi un autogol e un rigore aiutano Sarri: il Napoli torna al primo posto in classifica

LIVE Napoli-Bologna - Serie A in DIRETTA : 3-1. I partenopei trovano il successo in rimonta e restano in testa alla classifica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale di Napoli-Bologna, sfida valida per la 22ma giornata di Serie A. I partenopei vogliono continuare a far sognare i propri tifosi e per rimanere in testa alla classifica dovranno superare in casa i felsinei. Una partita che avrà un osservato speciale in campo: Simone Verdi. Il talento del Bologna è stato uno dei protagonisti di questa sessione di mercato, per la sua scelta di rifiutare ...

Video Gol Napoli-Bologna 3-1 Highlights e Tabellino Serie A - 22^ Giornata 28/01/2018 : Risultato Finale Napoli-Bologna 3-1, Cronaca, Highlights, e Video gol Palacio, autogol M’Baye, Mertens doppietta 22^ Giornata Serie A, 28 Gennaio 2018. Napoli-Bologna 3-1. Questo è risultato finale, il Napoli risponde alla Juve per la corsa scudetto. Partita di grandi emozioni, quella che si vive al San Paolo. Dopo 20 secondi dall’inizio del primo tempo, Palacio timbra il vantaggio del Bologna. Poi, il napoli cresce e sfutta ...

Pagelle/ Napoli Bologna : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 22^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Napoli Bologna: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo al San Paolo nella ventiduesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 16:06:00 GMT)

LIVE Napoli-Bologna - Serie A in DIRETTA : 2-1. I partenopei ribaltano il risultato e chiudono il primo tempo in vantaggio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale di Napoli-Bologna, sfida valida per la 22ma giornata di Serie A. I partenopei vogliono continuare a far sognare i propri tifosi e per rimanere in testa alla classifica dovranno superare in casa i felsinei. Una partita che avrà un osservato speciale in campo: Simone Verdi. Il talento del Bologna è stato uno dei protagonisti di questa sessione di mercato, per la sua scelta di rifiutare ...