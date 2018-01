Sei Nazioni di rugby si avvicina Italia fa visita al Colosseo

Rugby - Sei Nazioni 2018 : l’Inghilterra ai raggi X. Un mix di esperienza e giovani per dare l’assalto al torneo : L’Inghilterra che si appresta a sbarcare all’Olimpico di Roma per la prima sfida del Sei Nazioni di Rugby conterà 34 elementi: in realtà le convocazioni del CT Eddie Jones per le prime due sfide riportano 36 elementi, ma contro l’Italia James Haskell e Joe Marler non potranno essere della partita poiché squalificati. Gli esordienti sono ben otto, ovvero gli estremi Nathan Earle ed Harry Mallinder, il mediano Marcus Smith, ...

Rugby - Sei Nazioni under 20 2018 : i convocati dell’Italia per la sfida all’Inghilterra : Non solo l’Italia maggiore, la prima nazionale azzurra ad esordire nel Sei Nazioni 2018 di categoria sarà quella under 20, che affronta venerdì 2 febbraio alle 19 allo Stadio Enzo Bearzot di Gorizia l’Inghilterra. Roselli e Moretti hanno diramato la lista dei convocati per la sfida d’esordio della manifestazione, sono 24 gli azzurrini presenti. Piloni Danilo FISCHETTI (Patarò Calvisano)* Michele MANCINI PARRI (Accademia ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : il calendario e gli orari della prima giornata (3-4 febbraio). Come vedere tutte le partite in tv : Tutto pronto per la prima giornata del Sei Nazioni di Rugby 2018: si comincia sabato, con le prime due sfide, poi domenica c’è l’atteso esordio dell’Italia, che ospita all’Olimpico i campioni in carica dell’Inghilterra. Andiamo a scoprire il calendario e gli orari di questo primo, attesissimo, turno e Come seguire tutti i match in TV. Sei Nazioni 2018 prima giornata Sabato 3 febbraio Ore 15.15 Galles-Scozia Ore ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : i convocati dell’Inghilterra per la sfida all’Italia : Tutto pronto per l’attesissimo esordio della nazionale italiana nel Sei Nazioni di Rugby 2018. Gli azzurri sfideranno domenica 4 febbraio alle 16 l’Inghilterra in una sfida che vede comunque i britannici nettamente favoriti. Il ct inglese Eddie Jones ha scelto 36 convocati per la trasferta nel Bel Paese (da segnalare però che James Haskell e Joe Marler non potranno essere in campo causa squalifica). Andiamo a scoprire la rosa dei ...

Sei Nazioni femminile 2018 - il calendario completo. Tutte le date e gli orari delle partite. Cinque turni in programma : Sta per alzarsi il sipario sul Sei Nazioni femminile di rugby: come per uomini ed Under 20 la formula e l’ordine delle gare sono identiche, ma, naturalmente varia di qualche ora l’inizio delle sfide. L’Italia aprirà domenica 4 febbraio alle 18.30 contro l’Inghilterra, mentre la domenica successiva le azzurre giocheranno in Irlanda alle 14.00. Dopo il riposo, largo alla sfida in Francia, che si giocherà sabato 24 febbraio ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X - tutti gli azzurri reparto per reparto : Tutto pronto per l’appuntamento più importante della stagione del Rugby italiano: la nazionale azzurra si prepara al Sei Nazioni, che scatterà per Parisse e compagni domenica 4 febbraio allo Stadio Olimpico con l’Inghilterra. 31 i convocati per la sfida ai fenomeni inglesi per il ct azzurro Conor O’Shea. Andiamo ad analizzare la rosa reparto per reparto. Piloni Simone Ferrari ed Andrea Lovotti hanno convinto in prima linea nelle uscite dei ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X - tutti gli azzurri reparto per reparto : Tutto pronto per l’appuntamento più importante della stagione del Rugby italiano: la nazionale azzurra si prepara al Sei Nazioni, che scatterà per Parisse e compagni domenica 4 febbraio allo Stadio Olimpico con l’Inghilterra. 31 i convocati per la sfida ai fenomeni inglesi per il ct azzurro Conor O’Shea. Andiamo ad analizzare la rosa reparto per reparto. Piloni Simone Ferrari ed Andrea Lovotti hanno convinto in prima linea nelle uscite dei ...

Sei Nazioni femminile 2018 - Italia-Inghilterra : programma - orari e tv. Primo impegno per le azzurre : Tutto pronto per il Sei Nazioni femminile di rugby, che scatta in contemporanea con quello maschile. Fondamentale, dunque, il prossimo week-end, che aprirà la nota manifestazione continentale. Esordio domenicale, come per i colleghi uomini, per la nazionale italiana: a Reggio Emilia le azzurre affrontano il 4 febbraio l’Inghilterra. Andiamo a vedere il programma e gli orari, oltre al palinsesto TV, della sfida. Sei Nazioni Prima ...

Sei Nazioni 2018 - quando gioca l'Italia? Il programma e gli orari delle partite degli azzurri. Tutte le date : Tutti i match degli azzurri saranno trasmessi in diretta tv su DMAX, in diretta streaming sul sito di DMAX e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani , in Gran Bretagna e Irlanda ...

Sei Nazioni 2018 - quando gioca l’Italia? Il programma e gli orari delle partite degli azzurri. Tutte le date : L’Italia vuole essere grande protagonista nel Sei Nazioni 2018 di rugby, il torneo più prestigioso che scatterà il prossimo 3 febbraio. Gli azzurri, dopo aver conquistato l’ennesimo cucchiaio di legno lo scorso anno, cercheranno un pronto riscatto andando a caccia di una vittoria che manca ormai da troppo tempo. I ragazzi di Conor O’Shea non hanno brillato nel 2017 e ora vorranno invertire la rotta puntando sulla linea giovane ...

Sei Nazioni 2018 - il calendario completo : programma - orari e tv di tutte le partite. Le date delle cinque giornate : Il Sei Nazioni 2018 si disputerà dal 3 febbraio al 17 marzo: le cinque giornate del torneo più prestigioso al mondo ci terranno compagnia nella seconda parte dell’inverno, i riflettori del Pianeta Ovale saranno puntati sull’Emisfero Nord per la super sfida tra le migliori sei Nazionali d’Europa. Una della manifestazioni sportive più antiche e affascinanti appassionerà ancora una volta tutti gli appassionati in giro per il ...

Sei Nazioni 2018 - Italia-Inghilterra : quando si gioca? Programma - orari e tv : Si avvicina il giorno dell’esordio nel Sei Nazioni di rugby per l’Italia: gli azzurri giocheranno la prima partita del 2018 in casa, allo stadio Olimpico di Roma, contro i maestri inglesi. L’incontro sulla carta si annuncia proibitivo ma gli italiani non avranno nulla da perdere e tenteranno quello che sarebbe uno storico tiro mancino. Le prime due sfide di giornata si giocheranno sabato 3 febbraio, e saranno Galles-Scozia e ...

Sei Nazioni 2018 - quando gioca l’Italia? Il calendario e le date di tutte le partite degli azzurri. Gli orari e come vederle in tv : Manca poco più di una settimana al via del Sei Nazioni di rugby. In questa stagione l’Italia avrà due gare interne e tre in trasferta: gli azzurri apriranno e chiuderanno il torneo allo stadio Olimpico di Roma, mentre le sfide fuori casa saranno inframmezzate da una settimana di riposo l’una dall’altra. L’Italia ospiterà l’Inghilterra nella prima giornata, poi andrà a far visita all’Irlanda. Dopo il riposo, trasferta in Francia, a ...

Rugby - Sei Nazioni; O'Shea sceglie i 31 azzurri : ''Raduno veramente positivo'' : ROMA - Sono 31 gli azzurri scelti da Conor O'Shea per i primi due impegni dell'ItalRugby nel Sei Nazioni . Il ct ha diramato la lista dei convocati per le sfide contro Inghilterra e Irlanda, ...