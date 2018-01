Sede Ema | Sala | «Ho chiamato Gentiloni | oggi il ricorso» L’Olanda | tutto regolare Video

Sede Ema - l'Italia torna all'attacco. Sala : «Gentiloni mi ha detto che oggi parte il ricorso» : «È il momento di essere aggressivi, proviamoci. È il momento di alzare la voce, senza se e senza ma». Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in onda su Rtl 102.5,...

Sede Ema - Milano all’attacco. Sala : «Ho chiamato Gentiloni - oggi il ricorso» Foto| Video : L’intervento del sindaco di Milano dopo l’allarme lanciato dal direttore dell’agenzia europea del farmaco, Guido Rasi, sui problemi dell’edificio olandese, e la possibilità dell’Italia di tornare a chiedere la Sede al Pirellone. «È il momento di essere aggressivi, le possibilità non sono altissime, ma dobbiamo provarci»

Sede Ema ad Amsterdam "non ottimale". Il governo oggi farà ricorso : Il palazzo che dovrebbe ospitare nella città olandese l'Agenzia in trasloco da Londra sarà pronto solo a fine 2019, dopo la Brexit. Sala: è il momento di essere aggressivi e di provarci

Ema - la Sede di Amsterdam non c’è ancora. Il governo italiano pronto a fare ricorso : Il responsabile dell’Agenzia europea del farmaco ha spiegato chea soluzione transitoria proposta dagli olandesi «non è ottimale», «dimezza» lo spazio della sede di Londra. Il Pirellone invece, come confermano Maroni e Sala, è pronto e disponibile