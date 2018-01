Se entra un ladro in casa gli sparo | un italiano su due pronto a usare

Ladro entra per errore in casa di un carabiniere : arrestato : Un Ladro è stato arrestato dopo aver tentato un furto in casa di un carabiniere. E' accaduto a Genova Sampierdarena.

Ladro entra in una casa di un anziano - la badante se lo ritrova davanti e lo mette in fuga : A trovarsi a tu per tu con il Ladro è stata la badante, che si è messa subito a gridare. E' sfumato per il malvivente il furto tentato ai danni di un'abitazione in cui vive una persona anziana in via ...

Sparò e uccise il ladro entrato in casa sua - archiviata accusa di omicidio : "Fu legittima difesa" : Quando Francesco Sicignano il 20 ottobre del 2015 sparò ed uccise un ladro albanese di 22 anni, Gjergi Gjonj, che era entrato nella sua abitazione a Vaprio d'Adda nel Milanese, lo fece per legittima difesa. Lo ha stabilito il gip Teresa De Pascale, accogliendo le conclusioni a cui era arrivata la Procura di Milano dopo una lunga e complessa indagine e facendo, dunque, cadere definitivamente l'accusa di omicidio volontario che era stata ...