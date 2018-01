Scoperta un' arma di precisione contro il Dna malato

Trento - Scoperta arma di precisione contro il dna malato : Svolta per la ricerca sull'editing genomico. Al Cibio Università di Trento si è trovato il modo di renderlo un'arma di precisione pressoché assoluta, che spara un solo proiettile e uccide il Dna ...

Svolta per la ricerca : Scoperta a Trento un'arma di precisione contro il Dna malato : Svolta per la ricerca sull'editing genomico. Al Cibio di Trento si è trovato il modo di renderlo un'arma di precisione pressoché assoluta, che "spara" un solo proiettile e "uccide" il Dna malato. Ciò renderà il genome editing utilizzabile per la correzione delle alterazioni presenti, come malattie genetiche e tumori

Svolta per la ricerca : Scoperta a Trento un'arma di precisione contro il Dna malato : Svolta per la ricerca sull'editing genomico. Al Cibio di Trento si è trovato il modo di renderlo un'arma di precisione pressoché assoluta, che "spara" un solo proiettile e "uccide" il Dna malato. Ciò renderà il genome editing utilizzabile per la correzione delle alterazioni presenti, come malattie genetiche e tumori

Ricerca : la Scoperta di Eve - nel dentifricio un’arma contro la malaria : Nel dentifricio una potente arma contro la ‘super–malaria‘. Un ingrediente che si trova comunemente nella pasta per lavare i denti, potrebbe infatti essere usato come antimalarico contro i ceppi del parassita diventati resistenti a uno dei farmaci attualmente usati. La scoperta, firmata da Ricercatori dell’Università di Cambridge, è stata realizzata grazie all’aiuto di ‘Eve‘, uno “scienziato ...