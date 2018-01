Scoperta una nuova specie di dinosauro in Egitto

Sicilia - Scoperta a Selinunte una città greca sepolta da 2700 anni Video : #Sicilia - L'Universita' di #Camerino aveva installato, presso il sito archeologico di #Selinunte, una termocamera molto efficace nel rilevamento dei cambiamenti termici del terreno. All'inizio, le apparecchiature hanno riscontrato delle variazioni di temperatura notevoli e, successivamente, gli studiosi sono riusciti a ricondurle a strutture sottostanti il tempio [Video] e che conducevano fino all'antico porto. Ad annunciare la notizia sono il ...

Sicilia - Scoperta a Selinunte una città greca sepolta da 2700 anni : #Sicilia - L'Università di #Camerino aveva installato, presso il sito archeologico di #Selinunte, una termocamera molto efficace nel rilevamento dei cambiamenti termici del terreno. All'inizio, le apparecchiature hanno riscontrato delle variazioni di temperatura notevoli e, successivamente, gli studiosi sono riusciti a ricondurle a strutture sottostanti il tempio e che conducevano fino all'antico porto. Ad annunciare la notizia sono il direttore ...

Winter Marathon - una Balilla Scoperta sconfigge i -10° del Pordoi : stata la Fiat S Balilla 508 Sport del 1933 di Alberto Riboldi e Paolo Sabbadini che si è aggiudicata la 30esima edizione della Winter Marathon in piazza Righi a Madonna di Campiglio. La gara di regolarità riservata a vetture ...

Alpe Devero - Scoperta una nuova specie di fungo : ... sia morfologiche che filogenetiche, che hanno confermato l'ipotesi iniziale che si trattasse di una specie non ancora descritta alla scienza. Le indagini effettuate in questo studio hanno portato ...

Scoperta choc in una villa californiana : 13 figli incatenati da padre e madre : incatenati ai letti in ambienti oscuri e maleodoranti. Erano tutti malnutriti, disidratati e sporchi 13 ragazzi, sette già adulti e sei ancora bambini, tenuti segregati in casa dai genitori, David Allen Turpin, 56 anni, e sua moglie Louise Ann Turpion, 49 anni, in una villa degli orrori californiana a Perris. Quando i poliziotti li hanno trovati non riuscivano a credere a quel che vedevano. Sotto ai loro occhi, un quadro di realtà che sembrava ...

Astronomia - identificato il benzonitrile : una Scoperta che risolve un mistero lungo 30 anni : Per la prima volta, gli scienziati hanno identificato una molecola complessa in una parte lontana del sistema solare. La scoperta porta gli scienziati più vicini alla risoluzione di un mistero astronomico che resiste da 30 anni. I ricercatori hanno identificato il benzonitrile, una molecola costituita da carbonio, idrogeno e azoto, considerato come l’elemento costitutivo di altri due tipi di molecole che sono possibili precursori della vita ...

Intel : Scoperta una nuova vulnerabilità che mette a rischio gli utenti Video : Da un po' di giorni #Intel è al centro dell'attenzione. Sempre più spesso vengono fatte scoperte e ricerche che svelano vulnerabilita' e bug [Video] di #sicurezza che mettono a rischio la #privacy degli utenti. Proprio ad inizio anno, un paio di settimane fa, ha fatto il giro del mondo la notizia connessa a problemi di sicurezza esistenti da circa 20 anni sui processori dei nostri computer e dispositivi portatili. Ma, questa volta, i ricercatori ...

Una crociera irripetibile nel Mar dei Caraibi : 11 notti - un viaggio alla Scoperta di luoghi affascinanti [INFO] : 1/11 MSC Armonia. Credit: Ivan Sarfatti ...

Scoperta una falla in WhatsApp che mina la sicurezza dei gruppi privati : I ricercatori dell'Università della Ruhr hanno scoperto una falla all'interno di WhatsApp che mina la sicurezza e la privacy degli utenti riguardo ai gruppi privati. L'articolo Scoperta una falla in WhatsApp che mina la sicurezza dei gruppi privati è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Terremoti - Scoperta una sorgente di magma sotto l’Appennino meridionale : (Foto: RICHARD BOUHET/AFP/Getty Images) Nelle profondità al di sotto dell’Appennino meridionale, esattamente nell’area del Sannio-Matese ci sarebbe una sorgente di magma in grado di generare Terremoti di magnitudo più forte rispetto a quelli registrati in questa zona fino ad oggi. A raccontarlo sulle pagine di Science Advances è stato un team di ricercatori dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e del dipartimento ...

Una Vita - anticipazioni dal 15 al 19 gennaio 2018 : la Scoperta di Celia : Eccoci a dare una nuova settimana di anticipazioni sulle puntate italiane di Una Vita. Molte saranno le sorprese in quel di Acacias 38, contornate da momenti struggenti. Guadalupe potrà finalmente riposare il pace, dopo tanto dolore. Cayetana è sempre più pazza e ha le visioni, oppure sta solo fingendo? Durante la settimana dal 15 al 19 gennaio 2018, le puntate della soap saranno molto movimentate, vediamone il motivo. anticipazioni Una Vita ...

Terremoti - il magma potrebbe scatenarli : Scoperta una sorgente sotto l’Appennino - al via le osservazioni in altre zone sismiche : I Terremoti potrebbero essere innescati da una sorgente di magma, come quella che è stata scoperta sotto l’Appennino. La scoperta, dunque, apre a nuove possibilità: è probabile che i Terremoti indotti dalle intrusioni di magma siano possibili in altre aree. Per questo stanno per partire varie ricerche volte a cercarli in altre aree dell’Appennino e in altre catene montuose al di fuori dell’Italia, come quelle ...

