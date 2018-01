Scoperta la molecola che cura le malattie genetiche

Genome Editing - Scoperta per correggere il Dna malato/ Cos'è il "bisturi molecolare" contro malattie genetiche : Genome Editing, scoperta arma di precisione per correggere il Dna malato: Cos'è e come funziona la molecola "bisturi" contro le malattie genetiche, i tumori (e non solo)(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 12:46:00 GMT)