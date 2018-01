Trento - Scoperta arma di precisione contro il dna malato : Svolta per la ricerca sull'editing genomico. Al Cibio Università di Trento si è trovato il modo di renderlo un'arma di precisione pressoché assoluta, che spara un solo proiettile e uccide il Dna ...

Trento - Scoperta arma di precisione contro il dna malato : Svolta per la ricerca sull'editing genomico. Al Cibio Università di Trento si è trovato il modo di renderlo un'arma di precisione pressoché assoluta, che spara un solo proiettile e uccide il Dna ...

Trento - Scoperta un’arma di precisione : Si tratta di un’arma di precisione pressoché assoluta che “spara” un solo proiettile. Ciò renderà il genome editing utilizzabile per la correzione delle alterazioni presenti, come malattie genetiche e tumori

Università di Trento - Scoperta un’arma : Si tratta di un’arma di precisione pressoché assoluta che “spara” un solo proiettile. Ciò renderà il genome editing utilizzabile per la correzione delle alterazioni presenti, come malattie genetiche e tumori

Svolta per la ricerca : Scoperta a Trento un'arma di precisione contro il Dna malato : Svolta per la ricerca sull'editing genomico. Al Cibio di Trento si è trovato il modo di renderlo un'arma di precisione pressoché assoluta, che "spara" un solo proiettile e "uccide" il Dna malato. Ciò renderà il genome editing utilizzabile per la correzione delle alterazioni presenti, come malattie genetiche e tumori

Svolta per la ricerca : Scoperta a Trento un’arma di precisione contro il Dna malato : Svolta per la ricerca: scoperta a Trento un’arma di precisione contro il Dna malato Svolta per la ricerca sull’editing genomico. Al Cibio di Trento si è trovato il modo di renderlo un’arma di precisione pressoché assoluta, che “spara” un solo proiettile e “uccide” il Dna malato. Ciò renderà il genome editing utilizzabile per la correzione […] L'articolo Svolta per la ricerca: scoperta a Trento ...

Svolta per la ricerca : Scoperta a Trento un’arma di precisione contro il Dna malato : Svolta per la ricerca: scoperta a Trento un’arma di precisione contro il Dna malato Svolta per la ricerca sull’editing genomico. Al Cibio di Trento si è trovato il modo di renderlo un’arma di precisione pressoché assoluta, che “spara” un solo proiettile e “uccide” il Dna malato. Ciò renderà il genome editing utilizzabile per la correzione […] L'articolo Svolta per la ricerca: scoperta a Trento ...

Università Trento - Scoperta molecola che uccide il Dna malato : Si tratta di "un enzima di affidabilità assoluta, che effettua il cambiamento soltanto nel punto stabilito", commenta Anna Cereseto, professoressa del Cibio-Center for integrative biology