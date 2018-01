Sciopero della scuola : ultime notizie : Un altro Sciopero della scuola, dopo quello svoltosi lo scorso 8 gennaio, è in programma per il prossimo 23 febbraio. L’assemblea nazionale Cobas, come si legge sul loro portale, aveva invitato tutte le categorie a riunirsi. E’ importante far capire che gli aumenti prospettati sul contratto sono inaccettabili. Anche la mancata presa di posizione per […] L'articolo Sciopero della scuola: ultime notizie proviene da scuolainforma.

Cobas : il 23 febbraio Sciopero generale della scuola : Roma, 29 gen. (askanews) I Cobas hanno convocato uno sciopero generale di tutto il personale della scuola per l'intera giornata del prossimo 23 febbraio. In una nota Piero Bernocchi, portavoce ...

Editoria in crisi. In Sciopero l'agenzia di stampa Askanews : "Rischiamo di chiudere per le speculazioni della proprietà" : Niente stipendio: sciopero, all'unanimità e con rete bloccata. La crisi morde anche la categoria dei giornalisti, come è noto. Ma Askanews, una delle più importanti agenzie di stampa italiane, "rischia di spegnersi", scrivono oggi in una lettera aperta i giornalisti che hanno deciso di incrociare le braccia dopo che "l'amministratore delegato Daniele Pelli ha annunciato che non pagherà gli stipendi entro il 27 ...

Riforma Orlando - detenuti in Sciopero della fame e della spesa - : Protesta non violenta ad Avellino e a Palermo per "garantire condizioni più umane e meno degradanti". Tra i problemi in cella c'è la mancanza di medici specialisti esterni. Nel capolugo siciliano ...

Gualdo Tadino - i lavoratori della Tagina in Sciopero : annunciata manifestazione in piazza stamane alle 10 : Resta una vertenza cruciale per l'economia di Gualdo Tadino e dell'Umbria, sulla quale anche le istituzioni, locali e regionali, sono chiamate ad impegnarsi. Gubbio/Gualdo Tadino 22/01/2018 07:39 ...

Tonelli sotto inchiesta : "Sciopero della fame" : ... Gianni Tonelli, 'per aver accusato', come si legge nel documento di notifica, 'il Capo della Polizia, direttore generale della Pubblica sicurezza, prefetto Franco Gabrielli, di fare politica ...

Sciopero generale della scuola : i motivi e le conseguenze : Le organizzazioni sindacali, Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams hanno chiesto " una soluzione politica in grado di ricomporre i diritti di tutti ", consentendo tra l'...

Scuola - primo Sciopero dellanno per insegnanti Infanzia e Primaria : Aule chiuse nel primo giorno di Scuola del nuovo anno per la Primaria e l'Infanzia. Oggi è infatti previsto uno sciopero dei docenti con una manifestazione nazionale a Roma, davanti al ministero dell'...

Scuola - Sciopero dei professori lunedì 8 gennaio : i motivi della protesta : Anno nuovo, primo sciopero. Lunedì 8 gennaio 2018 è previsto un nuovo sciopero del personale della Scuola che coinvolgerà sia docenti sia Ata a tempo indeterminato e determinato...

Juventus-Torino senza telecronaca su Rai Uno : Sciopero dei giornalisti - i motivi della protesta : Ricordiamo che anche lo slalom femminile di Zagabria, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, dovesse essere senza telecronaca ma così non è stato.

Brasile - 2mila soldati in Stato del nord dopo Sciopero della polizia : Il governo brasiliano ha annunciato l'invio di 2mila militari delle forze armate nello Stato di Rio Grande do Norte, importante centro turistico dove la polizia è in sciopero da 10 giorni per il ...