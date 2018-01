Sci alpino | Mondiali Juniores 2018 | Julia Scheib vince il gigante femminile davanti a

LIVE Sci alpino - City Event Stoccolma 2018 in DIRETTA : Stefano Gross e Irene Curtoni ci credono! Assente Mikaela Shiffrin : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del City Event di Stoccolma, slalom parallelo valido per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, ...

Sci alpino - City Event Stoccolma 2018 : orario diretta tv slalom parallelo : Appuntamento infrasettimanale con la Coppa del Mondo di #Sci alpino per il City Event di #Stoccolma che si disputa oggi, martedì 30 gennaio, con inizio alle ore 17.45. Ultima tappa maschile e penultima femminile prima delle Olimpiadi invernali [VIDEO], la gara sul tracciato ‘SkiStar's Hammarbybacken, sulla collina che domina la capitale svedese, prendera' il via con il primo turno corrispondente agli ottavi di finale per procedere nel tabellone ...

Il tabellone maschile http://medias4.fis-ski.com/pdf/2018/AL/0047/2018AL0047SLR0.pdf

Sci alpino - City Event Stoccolma 2018 : il tabellone completo e gli accoppiamenti. Orario d’inizio e startlist della gara : Domani sera a Stoccolma si disputerà il secondo City Event della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino, dopo quello di Oslo del 1 gennaio. Alla competizione partecipano di diritto i primi 12 atleti presenti nella World Cup starting list di slalom e i migliori quattro atleti della classifica generale di coppa che non facciano parte di questa lista. Non ci sarà Mikaela Shiffrin, a riposo per recuperare le energie in vista di Pyeongchang. ...

Sci alpino - Cdm : dal Sofia Goggia a Nadia Fanchini - otto le azzurre in gara a Garmisch : In programma anche l'inedita discesa in due manches Sono otto le iscritte al doppio appuntamento con la velocità femminile di Coppa del mondo in programma a Garmisch sabato 3 e domenica 4 febbraio. ...

Pyeongchang 2018 - completate le squadre azzurre di Sci alpino : Pyeongchang 2018, completate le squadre azzurre di sci alpino Pyeongchang 2018, completate le squadre azzurre di sci alpino Continua a leggere L'articolo Pyeongchang 2018, completate le squadre azzurre di sci alpino sembra essere il primo su NewsGo.

Sci alpino - City Event Stoccolma 2018 : il tabellone e tutti gli italiani in gara. Assente Mikaela Shiffrin. L’orario d’inizio della gara : Malgrado le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 siano ormai alle porte, la Coppa del Mondo di sci alpino non conosce soste. Domani (30 gennaio) si svolgerà in Svezia il City Event, parallelo cui prenderanno parte i primi 12 atleti della World Cup starting list di slalom ed i migliori quattro della classifica generale tra quelli non presenti in questa lista. Ogni squadra potrà sostituire un proprio atleta, a patto che il subentrante rientri ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Garmisch 2018 : le convocate dell’Italia. Sofia Goggia difende il pettorale rosso in discesa : La località bavarese di Garmisch-Partenkirchen ospiterà nel prossimo fine settimana (3-4 febbraio) l’ultima tappa della Coppa del Mondo femminile di sci alpino prima delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Una collocazione temporale di certo non ideale, se consideriamo che il 12 dello stesso mese andrà in scena in Corea del Sud il gigante che assegnerà le prime medaglie a cinque cerchi. Le atlete presenti a Garmisch, dunque, non avranno tempo ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Austria. Le speranze di podio e gli obiettivi per il medagliere. Sci alpino ago della bilancia : Paese faro dello sci alpino, l’Austria punterà su questa disciplina per confermarsi tra le migliori dieci del medagliere ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, come avviene ininterrottamente da Calgary 1988. In effetti, la nazionale alpina ha vinto più della metà delle sue medaglie olimpiche Invernali nello sci alpino (114 su 218). Leader assoluto della squadra austriaca sarà Marcel Hirscher, capitano di una nazionale di sci ...

Sci alpino : a Garmisch si rivede l’Italia della velocità - Florian Eisath torna fra i migliori in gigante : Il weekend di Coppa del Mondo di sci alpino di Garmisch, in Germania, ha fornito diverse note liete agli azzurri per quanto riguarda le prestazioni offerte nei due giorni di gare. In primis, Dominik Paris ha centrato il secondo podio stagionale, salendo sul secondo gradino del podio insieme a Vincent Kriechmayr e dietro a Beat Feuz. Gli uomini jet hanno, in generale, fornito ottime prestazioni, mentre il gigante di domenica porta con sé il ...

Le gare saranno come di consueto trasmesse su Rai Sport HD ed Eurosport HD

Sci alpino - City Event Stoccolma 2018 : programma - orari e tv. Appuntamento in notturna : Concluso il weekend di gare di Garmisch e Lenzerheide, per la Coppa del Mondo di sci alpino c’è già un nuovo Appuntamento. Martedì sera, 30 gennaio, alle 17.45 prenderà il via a Stoccolma il secondo City Event dell’anno, dopo quello del primo gennaio disputatosi a Oslo. In quell’occasione vinsero Mikaela Shiffrin e André Myhrer, ma questa volta lo scenario sembra leggermente diverso perché la campionessa americana è reduce da ...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLO SCI alpino

Sci alpino - Coppa del Mondo : a Lenzerheide si sblocca Marta Bassino - ma in gigante l’Italia manca il podio per la prima volta : La tre giorni di Coppa del Mondo a Lenzerheide è quella delle prime volte stagionali per l’Italia: il podio di Marta Bassino in combinata e quello mancato invece dalle azzurre in gigante. Finalmente si sblocca la piemontese, che dopo una stagione con tanti bassi e pochissimi alti centra un importante secondo posto in combinata. Una specialità che sta dando soddisfazioni alla squadra azzurra, visto che anche Federica Brignone è spesso ...