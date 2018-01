Schizofrenia | la cura dei malati è tutta a carico delle famiglie 

: Schizofrenia Paranoide Cos’è la Schizofrenia Paranoide? Quali sono le Cause? Sintomi e Comportamenti tipici. Esami… - angelnolimits : Schizofrenia Paranoide Cos’è la Schizofrenia Paranoide? Quali sono le Cause? Sintomi e Comportamenti tipici. Esami… - morry74 : RT @nelpaeseit: #salutementale, 300mila italiani affetti da schizofrenia: un tasso di mortalità 2,5 volte superiore alla popolazione genera… - massimo_ascari : RT @nelpaeseit: #salutementale, 300mila italiani affetti da schizofrenia: un tasso di mortalità 2,5 volte superiore alla popolazione genera… - nelpaeseit : #salutementale, 300mila italiani affetti da schizofrenia: un tasso di mortalità 2,5 volte superiore alla popolazion… -

(Di martedì 30 gennaio 2018) L’assistenza aidipesa quasi per intero sulle spalle dei familiari. Emerge da uno studio del Censis che ha analizzato le condizioni di 160 persone affette da questo disturbo e 164 familiari partendo dal punto di vista dei diretti interessati. Il risultato della ricerca e’ stato presentato oggi a Roma. La malattia si presenta in giovane eta’, tra i 15 e i 35 anni, l’impatto sociale e’ forte e coinvolge interamente il nucleo familiare. L’assistenza, evidenzia lo studio, viene prestata in larghissima maggioranza da un parente stretto: i genitori per il 54,8 per cento, un fratello o una sorella per il 19,1 per cento, il partner per l’11,5 per cento. Il ricorso a personale esterno si ferma al di sotto dell’8 per cento dei casi. L’impegno risulta particolarmente gravoso, poiché i caregiver si occupano del malato per ...