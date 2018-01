Sassuolo | ecco la richiesta per Politano | e il sostituto in attacco

Fiorentina : Babacar verso il Sassuolo - ma ecco Politano : Fiorentina: Babacar verso il Sassuolo, ma ecco Politano Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Fiorentina: Babacar- Un affare che potrebbe decollare già nel giro dei prossimi giorni. Babacar potrebbe lasciare Firenze e accasarsi al Sassuolo. Un’operazione che consentirebbe all’attuale attaccante viola di giocare con maggiore continuità e di recitare ...

Genoa e Sassuolo - sfida sul campo e sul mercato : occhi in Serie B - ecco l’obiettivo in comune : Tra le sfide in programma in questa domenica che apre il girone di ritorno di Serie A figura Genoa-Sassuolo. A ‘Marassi’ andrà in scena uno scontro salvezza tra due squadre che si apprestano a sfidarsi anche sul mercato. Entrambe, infatti, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, hanno messo gli occhi su Marco Migliorini, difensore centrale in forza all’Avellino. I rossoblù hanno già effettuato un ...

Formazioni ufficiali Roma-Sassuolo : ecco i 22 che scenderanno in campo : Formazioni ufficiali Roma-Sassuolo – La gara dell’ex per mister Di Francesco che oggi con la sua Roma affronterà il Sassuolo. La cura Iachini sta funzionando eccome in casa neroverde, con la squadra che ha tirato fuori la testa dalla zona calda e sta salendo decisamente anche sotto il profilo del gioco dopo l’allontanamento di Bucchi. Di fronte però oggi avrà una Roma agguerrita e determinata a proseguire la propria corsa al ...

Esclusiva CalcioWeb – Benevento - l’agente di Antei svela : “Ritorno al Sassuolo? Ecco la verità” : La stagione di Luca Antei può considarsi finita. Il difensore del Benevento, infatti, nella sfida con l’Udinese ha riportato la rottura del tendine d’achille che ha costretto il giocatore ad operarsi. In queste ore si è parlato di un possibile ritorno di Antei al Sassuolo, visto che il giocatore è approdato nel club campano con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Intercettato in Esclusiva dalla redazione di CalcioWeb, ...

Inter - Ausilio parla con il ds del Sassuolo : ecco l'incredibile scenario Video : Oggi l'Inter di Luciano Spalletti incontrera' il Sassuolo al Mapei Stadium per la diciottesima e penultima giornata di campionato del girone di andata. Prima della gara il ds dell'Inter, Piero #Ausilio, è stato visto con il ds del Sassuolo Carnevali. ecco il possibile scenario raccontato a Sky Sport. Confronto di mercato? I ds di Inter e Sassuolo sono stati inquadrati a bordo campo dalle telecamere di Sky Sport. Secondo i colleghi di Sky ...

Sassuolo - maledizione rigori - Iachini annuncia : “ecco chi lo tira la prossima volta” : Nella trasferta di ‘Marassi’, contro la Sampdoria, il Sassuolo ha racconto tre punti importantissimi in chiave salvezza. La cura Iachini sta funzionando ma la maledizione dei rigori in questa stagione continua a perseguitare la squadra neroverde. Contro i blucerchiati Politano ha fallito l’ennesimo penalty. Su sette tiri dal dischetto concessi al Sassuolo, sono stati ben cinque gli errori. A fine gara, Beppe Iachini ha lanciato ...

Calciomercato Sassuolo - Cannavaro via a genaio - la conferma dell’agente : “Ecco dove andrà” : Paolo Cannavaro si appresta a salutare la Serie A e il calcio italiano. Il capitano del Sassuolo a gennaio raggiungerà il fratello Fabio in Cina. A confermarlo ci ha pensato l’agente del giocatore, Enrico Fedele, ai microfoni di ‘Radio Marte’: “È vero, Paolo Cannavaro seguirà Fabio in Cina a gennaio. Ha già parlato con i vertici del Sassuolo, che però erano ancora un po’ indecisi. Vedremo come si evolverà la situazione, ...

Sassuolo - esonerato Bucchi ecco Iachini : Cristian Bucchi non è più l'allenatore del Sassuolo. Stamani la società ha comunicato di aver "sollevato il mister dall'incarico di allenatore della prima squadra". Nel ringraziare Bucchi la società ...

Panchina Sassuolo - arriva Iachini : ecco come cambia l’11 neroverde [FOTO] : 1/14 CONSIGLI - LaPresse/Fabio Urbini ...

Sassuolo : Bucchi via - accordo con Iachini. Ecco chi erano gli altri candidati : Che, come si legge sulla Gazzetta dello Sport , ieri ha parlato al telefono con Carnevali e ha dato la disponibilità a venire al Sassuolo con i collaboratori Carillo e Tafa. L'accordo è stato ...

Panchina Sassuolo - esonerato Bucchi : ecco il sostituto : Panchina Sassuolo – Cristian Bucchi non è più l’allenatore del Sassuolo. La dirigenza ha comunicato all’ex tecnico del Perugia che verrà sollevato dall’incaricato. Manca ormai solo l’ufficialità Fatale quindi la sconfitta rimediata con il Verona. Al posto di Bucchi è pronto Beppe Iachini, con il quale è stato raggiunto un accordo dopo un incontro andato in scena in giornata. L’ex tecnico di Udinese e Palermo, ...