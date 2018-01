Sassari vince in Israele

Champions - Vince Avellino - Sassari ko : La Sidigas Avellino espugna il Versluys Dome battendo l'Ostenda per 51 a 61, e conquista la quarta posizione in classifica, l'ultima utile per il passaggio alla fase successiva. Il lungo viaggio ...

DIRETTA/ Sassari Trento (risultato finale 78-67) streaming video e tv : vince Sassari (Lega A1 14^ giornata) : DIRETTA Sassari Trento info streaming video e tv, orario, risultato live. Occhio al PalaSerradimigni per la 14^ giornata della Serie A di basket (oggi 7 gennaio)(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 20:02:00 GMT)

Haynes gela Sassari - Venezia torna a vincere : LA CRONACA - In avvio Venezia è volata sull'11-0 e poi Watt ha messo il canestro del 21-10. Planicic ha ispirato la reazione di Sassari (25-21) con un parziale di 9-0 e all'intervallo lungo si è ...

Haynes gela Sassari - Venezia torna a vincere : LA CRONACA - In avvio Venezia è volata sull'11-0 e poi Watt ha messo il canestro del 21-10. Planicic ha ispirato la reazione di Sassari (25-21) con un parziale di 9-0 e all'intervallo lungo si è ...

Diretta/ Venezia Sassari (risultato finale 82-80) streaming video e tv : vince Venezia (Lega A1) : Diretta Venezia Sassari info streaming video e tv, orario, risultato live. In campo al Taliercio a Santo Stefano nella 12^ giornata della Serie A di basket (oggi 26 dicembre)(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 20:06:00 GMT)

DIRETTA / Sassari Pistoia (risultato finale 88-81) streaming video e tv : vince Sassari (basket Lega A) : DIRETTA Sassari Pistoia info streaming video e tv, orario, risultato live. Appuntamento al PalaSerradimigni nella 11^ giornata della Serie A di basket (oggi 16 dicembre)(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 22:22:00 GMT)

Basket - 10a giornata Serie A 2017-2018 : colpi esterni di Sassari e Reggio Emilia. Cadono Brescia e Venezia. Vince anche Pistoia : Cadono le prime della classifica negli anticipi della 10a giornata di Serie A. Si ferma soprattutto l’imbattibilità della Germani Basket Brescia, che dopo nove vittorie consecutive viene sconfitta davanti al proprio pubblico dalla Dinamo Sassari per 78-79. Ko anche Venezia, anche lei sconfitta di misura in casa da Reggio Emilia 68-66. Nel terzo anticipo della serata altra vittoria in volata nello scontro salvezza della The Flexx Pistoia contro ...

Coppe europee basket - poker di sconfitte per le italiane. Vince solo Sassari : Bologna, 7 dicembre 2017 – E' stato un mercoledì decisamente amaro per le italiane impegnate in Champions League FIBA ed Eurocup . Delle cinque squadre scese in campo oggi l'unica ad essere riuscita a ...