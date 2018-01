: Siamo a San Giorgio, una manciata di chilometri dal centro abitato di Sassari. Qui c’è un terreno di campagna che… - fattoquotidiano : Siamo a San Giorgio, una manciata di chilometri dal centro abitato di Sassari. Qui c’è un terreno di campagna che… - silviabest77 : Sassari, in “ostaggio” del treno: il cancello è di fronte al passaggio a livello, per entrare a casa serve il nulla… - Cascavel47 : Sassari, in “ostaggio” del treno: il cancello è di fronte al passaggio a livello, per entrare a casa serve il nulla… - TuttoQuaNews : RT @lanuovasardegna: Sassari, famiglia ostaggio del treno in casa propria. La campagna è di fronte al passaggio a livello: ogni volta che… - lanuovasardegna : Sassari, famiglia ostaggio del treno in casa propria. La campagna è di fronte al passaggio a livello: ogni volta c… -

(Di martedì 30 gennaio 2018) Siamo a San Giorgio, una manciata di chilometri dal centro abitato di. Qui c’è un terreno di campagna che ha l’ingresso esattamente diad une i proprietari sono in “ostaggio” dei treni. Per entrare a casa loro devono chiedere il permesso a Rete Ferroviaria Italiana: se ildella linea Chilivani-Porto Torres non è nei paraggi allora possono passare, altrimenti devono aspettare che passi. Un’attesa che può durare anche 15 minuti. E se non dovessero avvisare, arriva la multa. A raccontare la stoira è il quotidiano La Nuova Sardegna è Pietrino Sanna, uno dei tre proprietari del terreno. Ild’ingresso della proprietà del signor Sanna si affaccia infatti su una stradina privata, sbarrata da unprotetto da barriere non automatizzate ma chiuse a chiave. E per inserire la chiave nel lucchetto, ...