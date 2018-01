Sanremo | dal 6 febbraio al Pala Siae gli incontri sul Futuro della Musica 

Testo di Almeno pensami di Ron a Sanremo 2018 nel ricordo di Lucio Dalla : Almeno pensami di Ron sarà in gara alla 68esima edizione del Festival di Sanremo, in diretta su Rai Uno dal 6 al 10 febbraio dal teatro Ariston. La kermesse quest'anno è condotta da Claudio Baglioni, già direttore artistico del Festival, insieme a Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Ron torna a Sanremo a distanza di un anno dall'ultima partecipazione: l'artista, infatti, era a Sanremo anche lo scorso anno con la canzone L'ottava ...

Testo di Lettera dal duca dei Decibel a Sanremo 2018 - la reunion dopo 40 anni dalla celebre Contessa : Disponibile da oggi il Testo di Lettera dal duca dei Decibel, brano con cui la band capitanata da Enrico Ruggeri sarà in gara alla 68esima edizione del Festival di Sanremo, dal 6 al 10 febbraio in diretta su Rai 1. I Decibel celebreranno la reunion proprio sul palco del teatro Ariston, e presenteranno al pubblico il nuovo progetto discografico proprio con la canzone Lettera dal duca. I Decibel tornano a Sanremo insieme dopo quasi 40 anni dal ...

DECIBEL : in gara nella sezione Campioni del 68° Festival di Sanremo con “LETTERA DAL DUCA” : tteso ritorno al Festival di Sanremo per i DECIBEL che saranno in gara, nella sezione Campioni, con “LETTERA DAL DUCA”, brano che sarà contenuto nel loro nuovo album d’inediti “L’ANTICRISTO” (Sony Music Italy), già disponibile in pre-order e in uscita il 16 febbraio. A dirigere l’orchestra del Festival di Sanremo per i DECIBEL sarà il Maestro Roberto Rossi. nella serata dei duetti di venerdì 9 febbraio, i DECIBEL ospiteranno sul palco del ...

L’ottava presenza di Ron a Sanremo 2018 per far rivivere Dalla : “In Almeno pensami si sente il Lucio più intenso che conosciamo” : Ad un anno di distanza, Ron a Sanremo 2018 torna in gara con un brano inedito che porta la firma di Lucio Dalla. Ron salirà sul palco dell'Ariston per l'ottava volta nella sua lunga carriera artistica, e a seguito dell'eliminazione dello scorso anno con il brano "L'ottava meraviglia". Quest'anno porterà al Festival un brano per cui vi è una grande curiosità, dal titolo Almeno pensami, una canzone d'amore scritta da Lucio Dalla. Come ...

Luigi Tenco ci lasciava il 27 gennaio 1967 mentre Dalida cantava a Sanremo la sua 'Ciao amore - ciao' : Luigi Tenco ci lasciava il 27 gennaio 1967 mentre Dalida cantava a Sanremo la sua 'Ciao amore, ciao' Il 27 gennaio del 1967, a Sanremo, viene ritrovato il corpo di Luigi Tenco. A trovarlo è Dalida, ...

Speciale Sanremo : Ron canterà al Festival di Sanremo una canzone inedita di Lucio Dalla : Ron canterà al Festival di Sanremo una canzone inedita di Lucio Dalla. L’iter di “Amore pensami”, questo il titolo, pare sia stato pieno di curve e deviazioni. Baglioni la voleva assolutamente, quindi si sussurra l’abbia proposta a Gaetano Curreri, che ha declinato l’offerta. Gli Stadio infatti festeggiano 40 anni di carriera e lui ha preferito non svincolarsi dal gruppo. Allora dicono sia stata proposta alla Vanoni, ma Ornella preferiva una ...

SanremoYoung - dal 16 febbraio il primo teen talent di musica live su Rai 1 : SanremoYoung, primo teen talent di musica live dal Teatro Ariston, andrà in onda per cinque venerdì dal 16 febbraio al 16 marzo.

Ron in tour nel 2018 nel ricordo di Lucio Dalla dopo il Festival di Sanremo : biglietti in prevendita : Ron in tour nel 2018, dopo il Festival di Sanremo 2018. L'artista annuncia oggi due concerti in programma per il mese di maggio nei teatri di Roma e Milano. In gara al Festival di Sanremo 2018 con il brano Almeno pensami, canzone inedita scritta da Lucio Dalla prima di scomparire, Ron è tra i favoriti per il raggiungimento del podio. Da venerdì saranno aperte le prevendite per i suoi primi due concerti post Festival della Canzone Italiana, ...

Sanremo : ecco i trucchi salva-voce dal medico della Scala : La veterana più attesa è Ornella Vanoni, 83 anni compiuti a settembre. Ma accanto alla ‘Cantante della Mala’, l’artista italiana che vanta la carriera in assoluto più longeva, saranno numerosi i ‘senior’ protagonisti dal 6 al 10 febbraio sul palco di Sanremo 2018 nella categoria dei Big: fra i vari gli ex Pooh Red Canzian, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli – 66 anni il primo; 73 e 70 i componenti del duo ...

I The Kolors a Sanremo 2018 fuori dalla gabbia con Frida e senza programmi : “Ci sentirete forte e chiaro” : The Kolors a Sanremo 2018 con Frida cercano di uscire dalla gabbia con un brano in italiano che mai avrebbero immaginato di portare al Festival. Si tratta quindi di un grande debutto, per la band di Stash Fiordispino, che dal 6 febbraio calcherà le tavole del Teatro Ariston con un brano che porta la firma di Davide Petrella. Il brano è carico di ritmo, così come ci si aspetta dallo stile del gruppo, anche se sono molte le cose che hanno ...

Sanremo 2018 Decibel Lettera Dal Duca : testo e audio : Sanremo 2018 Decibel. La band formata da Enrico Ruggeri, Fulvio Muzio e Silvio Capeccia è in gara al 68° Festival della Canzone Italiana con il brano Lettera Dal Duca. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Sanremo 2018 Decibel Lettera Dal Duca I Decibel tornano al Festival di Sanremo 2018 per celebrare al meglio la loro reunion. Sul palco del Teatro Ariston porteranno il brano Lettera Dal Duca. ...

The Kolors al Festival di Sanremo : 'Con il brano in italiano usciamo dalla gabbia inglese' : Riesce ad entrare nel mondo di un cantante', ammette Stash, che ha disegnato anche le giacche che lui e i suoi compagni indosseranno al Festival. Al direttore artistico Claudio Baglioni fanno ...

Sanremo 2018 : PrimaFestival su Rai 1 con news quotidiane dal 26 gennaio : Sanremo 2018 PrimaFestival. Rai 1 proporrà dal 26 gennaio 2018 un appuntamento quotidiano alle ore 20:35 con il PrimaFestival per seguire tutte le news sul Festival di Sanremo. Una striscia quotidiana di 5 minuti in onda subito dopo il telegiornale per aggiornare il pubblico su tutte le novità, i gossip e le polemica sulla kermesse sanremese. L’appuntamente quotidiano si concluderà il 10 febbraio 2018. SCOPRI TUTTO SU ...