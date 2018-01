Sanremo 2018 | il colpaccio si chiama Fiorello | le sue parole in diretta

: Festival, Baglioni saluta Sanremo e il collega Grisi - StampaImperia : Festival, Baglioni saluta Sanremo e il collega Grisi - blogstreetnews : [Fonte: gingergeneration_it] Sanremo 2018 – Le Vibrazioni: il testo di Così sbagliato (autori e significato) - blogstreetnews : [Fonte: gingergeneration_it] Sanremo 2018 – Annalisa: il testo di Il mondo prima di te (autori e significato) - blogstreetnews : [Fonte: gingergeneration_it] Sanremo 2018 – Ron: il testo di Almeno Pensami (autori e significato) - blogstreetnews : [Fonte: gingergeneration_it] Sanremo 2018 – Luca Barbarossa: il testo di Passame er sale (autori e significato) -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 30 gennaio 2018) E' ufficiale: ci sarà anchenell'attesa edizione deldel Festival di. Lo ha annunciato lo stesso artista nelle scorse ore in unasu Radio Dee Jay.: l'annuncio arriva inradiofonica Un annuncio del genere doveva essere fatto in pompa magna.ha ufficializzato la sua presenza al festival dimente su Radio Dee Jay nel suo nuovo programma 'Rosario della Sera'. 'E' stato Claudio Baglioni a chiedermi di partecipare, mi ha mandato un sms settimana scorsa per invitarmi come ospite. Ci ho pensato per 10 giorni e ora ho deciso di andare se c'è il posto ancora libero' ha proseguito. Poi lata ina Claudio Baglioni che, un po' incredulo, ha incassato il sì dell'artista: 'Sei un grande, è una bellissima notizia per tutti noi!' ha esclamato al telefono Baglioni. 'Vado a comunicare la notizia ...