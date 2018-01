Sanremo 2018 Fiorello sarà ospite | anche Sting e Gianni Morandi all' Ariston

Sanremo 2018 : Fiorello alla prima puntata : «Ci vediamo il 6 alla prima puntata di Sanremo!». Fiorello è felice, ma mai quanto Claudio Baglioni che, dopo aver inviato un sms a Rosario chiedendogli di partecipare alla prima puntata del Festival, riceve la risposta che tanto aspettava. Rosario Fiorello ci sarà. A confermarlo è il diretto interessato nella prima puntata del Rosario della sera, il nuovo programma che conduce tutti i giorni su Radio Deejay. «Claudio Baglioni mi ha mandato un ...

Festival di Sanremo 2018 : Fiorello ospite nella prima serata : Fiorello Fiorello ha accettato l’invito: andrà ospite al Festival di Sanremo 2018 nella prima serata. Lo showman siciliano lo ha annunciato nel corso della première del suo nuovo programma radiofonico, Il Rosario della Sera su Radio Deejay, comunicandolo proprio al direttore artistico della kermesse Claudio Baglioni, che nei giorni scorsi lo aveva contattato per offrirgli l’ospitata all’Ariston. “Claudio nei giorni scorsi ...

