Samsung S9 o iPhone X? Spunta un inatteso rivale con grandi numeri

Gli smartphone più copiati? Sono Samsung e iPhone : (Foto: Maurizio Pesce / Wired) Si dice che l’imitazione sia la più sincera forma di adulazione, un’affermazione che in ambito smartphone non perde di valore. Da sempre infatti i prodotti hi-tech più ambiti dai consumatori Sono anche quelli più imitati dai produttori rivali, che in alcuni casi arrivano a proporre vere e proprie copie truffaldine — identiche nel nome e nella forma ma non nella sostanza — di gadget iconici, nella ...

Samsung ha gli smartphone più Clonati - poi c’è iPhone : Sono di Samsung gli smartphone più Clonati ed in questa classifica c’è spazio ovviamente anche per iPhone e diversi brand Cinesi smartphone Clonati. Samsung leader anche in questa classifica seguita da Apple Secondo il report pubblicato online di AnTuTu, Samsung avrebbe il maggior numero di smartphone Clonati. Si, perchè non solo successi diretti per la casa […]

Apple e Samsung nel mirino per obsolescenza programmata : S9 e iPhoneX? : Apple è finita nel mirino della legge in Francia per il fenomeno dell'obsolescenza programmata. E non si fa in tempo a chiedersi cosa sia questa presunta manovra del colosso americano che anche Samsung finisce nel calderone per accuse simili. E addirittura è arrivata una parziale conferma da parte dell'azienda che, per sdebitarsi, ha preferito agevolare la sostituzione delle batterie ai propri clienti. Era infatti noto che i dispositivi ...

Samsung Galaxy e iPhone rallentati per spingere nuovi modelli - Antitrust per rimborsi e legge in Parlamento? : Dopo gli iPhone anche tutti i Samsung Galaxy già in commercio sono stati rallentati appositamente dai rispettivi produttori Apple e Samsung appunto per spingere gli acquirenti a comprare modelli nuovi? L'accusa dell'Antitrust in due provvedimenti distinti per le due società è chiara e precisa: entrambe le rivali operanti in Italia avrebbero volontariamente ridotto nel tempo le prestazioni software dei loro dispositivi proprio per indurre i ...

Xiaomi Mi Note 3 batte Samsung Galaxy S8 - iPhone X e Huawei Mate 10 Pro nella stabilizzazione video : Dalla Cina arriva un video che mette in risalto le potenzialità del comparto imaging dello Xiaomi Mi Note 3. Guardiamolo insieme L'articolo Xiaomi Mi Note 3 batte Samsung Galaxy S8, iPhone X e Huawei Mate 10 Pro nella stabilizzazione video è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung lancia la sfida ad Apple e iPhone X : le notizie ufficiali su S9 : Samsung S9 si candida ad essere lo smartphone più importante del primo semestre del 2018. Un po' come lo è stato S8 nel 2017. C'era attesa per capire quando sarebbe stato messo in commercio. C'era addirittura chi riteneva che il colosso coreano potesse decidere di lanciarlo con un po' di anticipo sul mercato per arginare l'eventuale successo di iPhone X, ma alla fine i tempi sembrano essere quelli consueti per l'uscita del top di gamma della ...

Brutta sorpresa per Samsung Galaxy S8 ed iPhone 8 acquistati con Vodafone : primi aumenti : Arriva una notizia non proprio incoraggiante in queste ore per coloro che stanno valutando l'acquisto di top di gamma come il Samsung Galaxy S8 e l'iPhone 8 attraverso un operatore come Vodafone. Se da un lato la situazione è tutto sommato ancora positiva per chi vuole portarsi a casa con questa modalità d'acquisto alcuni prodotti di fascia media, in primis Huawei P10 Lite e P8 Lite 2017 (ieri il nostro approfondimento in merito), da domani 3 ...

Migliori smartphone 2017 per durata batteria : Samsung Galaxy S8 - iPhone X e incredibili sorprese : Più di un nostro lettore se lo starà chiedendo: quali sono i Migliori smartphone del 2017 per durata della batteria, i device che (almeno sulla carta) non dovrebbero lasciarci a secco senza un minino di carica sul più bello? Il sito TechRadar ha portato avanti una serie di test benchmark sull'autonomia e la top 5 prevede senz'altro il Samsung Galaxy S8 e l'iPhone X ma a sorpresa (almeno per qualcuno) il Huawei Mate 10 Pro e due altri dispositivi ...

iPhone X - Samsung potrebbe trarre profitto dalla vendita dei nuovi smartphone Apple : i motivi : Le news sul nuovissimo iPhone X iPhone X, Samsung potrebbe trarre profitto dalla vendita dei nuovi smartphone Apple: i motivi Si sa ormai che Apple e Samsung sono i due competitors che si contendono ...

Samsung Galaxy Note 8 batte iPhone X - Pixel 2 e Huawei Mate 10 Pro per i video in movimento : Evan Rodgers di Engadget ha pubblicato un interessante confronto tra iPhone X, Huawei Mate 10 Pro, Google Pixel 2 e Samsung Galaxy Note 8 L'articolo Samsung Galaxy Note 8 batte iPhone X, Pixel 2 e Huawei Mate 10 Pro per i video in movimento è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google Pixel 2 batte iPhone X - Samsung Galaxy Note 8 e LG V30 per velocità LTE : Pare che il Google Pixel 2 sia riuscito a fare registrare una velocità LTE più elevata di iPhone X, del Samsung Galaxy Note 8 e di LG V30 L'articolo Google Pixel 2 batte iPhone X, Samsung Galaxy Note 8 e LG V30 per velocità LTE è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.