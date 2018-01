Samsung Galaxy S9 con Intelligent Scan

Regali a chi preordina Samsung Galaxy S9 e Selfie Focus sulla fascia media Galaxy : Sembra che il prezzo di Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus sarà più alto di quello dei predecessori e per addolcire la pillola Samsung potrebbe offrire dei Regali a chi preordina i nuovi flagship. Nel frattempo i prodotti di fascia media offrono la funzione Selfie Focus, per ottenere un effetto bokeh nei Selfie. L'articolo Regali a chi preordina Samsung Galaxy S9 e Selfie Focus sulla fascia media Galaxy è stato pubblicato per la prima ...

Samsung Galaxy S9 : confermato il riconoscimento ibrido : Negli ultimi giorni Samsung ha confermato le date riportate nel leak sul programma di lancio del Samsung Galaxy S9 e le caratteristiche più significative del nuovo smartphone. Le novità non sono però finite: Samsung ha confermato anche la tecnologia Intelligent Scan, svelata qualche tempo fa da un leak sul tanto atteso dispositivo di Samsung.

Smartphone Android in offerta oggi 29 gennaio : LG G6 - Moto G5s - Huawei P10 Lite - Samsung Galaxy S8 Plus e tanti altri : Gli Smartphone in offerta oggi 29 gennaio su store online sono: LG G6, Lenovo Moto G5s, Huawei P10 Lite, Samsung Galaxy S8 Plus e Galaxy A3 (2017). Allora siete pronti a mettere mano al portafogli?

Samsung Galaxy S9 - ecco quando si potrà acquistare online e negli store : Oramai le notizie riguardanti Samsung Galaxy S9 sono molte: alcune più affidabili, altre meno. Di certo quello che emerge è che il nuovo dispositivo dell'azienda asiatica sarà innovativo e prestazionale, merito di una fotocamera posteriore super, di un processore innovativo e dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nell'interfaccia utente. Riguardo il modulo fotografico, la particolarità sarà l'apertura focale regolabile manualmente

Samsung Galaxy S9 - sarà lanciato sul mercato europeo anche in versione dual sim? : L'ultimo video teaser lanciato da Samsung ha ufficializzato la presentazione del tanto atteso Galaxy S9: sarà il 25 febbraio ore 18:00, in un pre-evento che anticiperà il Mobile World Congress di Barcellona. Oramai quindi manca poco meno di un mese al lancio di un dispositivo che è pronto a prendersi la scena, nonostante il boom di vendite che ha riguardato nei primi mesi di lancio il nuovo iPhone X.

Samsung Galaxy X - ecco come potrebbe essere nuovo dispositivo dell'azienda : Se dovessimo parlare di modelli X per quanto riguarda gli smartphone, il primo nome che un utente amante della tecnologia farebbe è l'iPhone X: merito del successo che il dispositivo ha raggiunto nei primi mesi dal lancio, quando in tre mesi dalla promozione sul mercato ha venduto decine di milioni di dispositivi. Da gennaio però abbiamo assistito ad un'involuzione commerciale, a tal punto che Apple potrebbe terminare la produzione e indirizzare

Importanti novità in arrivo su Samsung Galaxy S8 con Bixby 2.0 : trapelata una nuova funzione : Ci sono Importanti novità in arrivo per quanto riguarda Bixby 2.0, in quanto l'aggiornamento presto disponibile ad esempio sul Samsung Galaxy S8 potrebbe rendere l'esperienza di utilizzo di questo servizio molto più gradevole. Dopo aver approfondito la questione riguardante il possibile sbarco della lingua italiana all'interno del mondo dell'assistente vocale, dunque, oggi 29 gennaio tocca prendere in esame una nuova funzione che potrebbe essere

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus in preordine a inizio marzo a prezzi più alti (rumor) : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus potrebbero arrivare a prezzi un po' più alti rispetto ai modelli precedenti, con una settimana di preordini prevista per l'inizio del mese di marzo: questo è quanto viene riferito da una fonte interna a uno dei principali operatori della Corea del Sud.

Rapporto prezzo Samsung Galaxy S9 e S8 : brutte notizie nell'aria : Potrebbe non essere bassissimo il prezzo Samsung Galaxy S9, risultando anche più caro rispetto a quello applicato a suo tempo alla precedente ammiraglia, come sappiamo rappresentata dal Galaxy S8, attualmente ancora in prima linea, anche se per poco (considerando che la presentazione del prossimo top di gamma resta in programma per il MWC 2018 di Barcellona, ormai alle porte).

Samsung Galaxy S9 caratteristiche presentazione e data spedizione : Samsung Galaxy S9 le caratteristiche quando verrà presentato ufficialmente e quando verranno spediti i primi telefoni Android Galaxy S9 Tutti i dettagli Samsung Galaxy S9 caratteristiche, Samsung Galaxy S9 presentazione, Samsung Galaxy S9 data spedizione tutto quello che serve sapere se volete prenotare il Samsung S9

Samsung Galaxy J5 (2017) riceve l'aggiornamento di sicurezza di gennaio : Nelle scorse ore è stato avviato il rilascio di un update che porta sul Samsung Galaxy J5 (2017) le patch di sicurezza relative a gennaio 2018. Ecco i dettagli

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : versione Dual SIM - feature fotografiche avanzate e download dello sfondo ufficiale : In attesa della presentazione ufficiale, i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus continuano ad essere al centro di indiscrezioni e anticipazioni varie

Uscita Samsung Galaxy S9 e S9 Plus dual SIM anche in Italia? L"indizio ufficiale a favore : Possibile un Samsung Galaxy S9 e S9 Plus dual SIM in Uscita in Europa e anche dunque per noi italiani per la prossima primavera? Sulla reale speranza di un lancio commerciale di un simile modello esiste un indizio concreto, tangibile e ufficiale, direttamente sul sito del produttore, in particolare per la sua versione della divisione tedesca e sono sicura che la notizia farebbe piacere a non pochi fan del brand.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus - fotocamere al top | Prezzo - data uscita - caratteristiche : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, fotocamere al top - Prezzo, data di uscita e caratteristiche