Sampdoria | Puggioni verso il Benevento | le parole dell’agente a CalcioWeb

(Di martedì 30 gennaio 2018)il. Come un fulmine a ciel sereno arriva oggi la notizia del possibile addio del portiere alla, dov’è stato negli ultimi anni il fido secondo di Viviano. Contattato dalla redazione di, l’agente del calciatore ha rivelato come l’accordo con ilsia davvero ad un passo. “Confermo l’interesse delper, stiamo lavorando per portare a termine l’operazione”, ha dichiarato Giulio Meozzi ai nostri microfoni. Adesso dunque lapotrebbe essere costretta a tornare sul mercato alla ricerca di un secondo di spessore dato che in rosa al momento, in caso d’addio di, sarebbero presenti solo Viviano e Tozzo. Persarebbero già state fissate le visite mediche, si attende solo l’ufficialità dell’affare. L'articoloil: le ...