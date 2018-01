Sono stati circa 270 i migranti soccorsi in tre operazioni nel Mediterraneo centrale, coordinate dalla centrale operativa della guardia costiera di Roma. Sono intervenute unità della Guardia costiera e della Guardia di finanza. Per uno dei migranti, che aveva forti dolori al torace, è stato necessario attivare una procedura per il trasporto in ospedale.(Di martedì 30 gennaio 2018)

