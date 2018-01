Salute | Ministero | attenzione a frammenti di vetro in confezioni Sushigari

Yogurt ritirato dal Ministero della Salute per tracce di plastica : Ancora un’allerta alimentare da parte del Ministero della Salute che stavolta ha deciso di richiamare dei vasetti di Yogurt intero venduti da Eurospin Italia Spa. Si tratta di confezioni da 120 grammi con confetti al cioccolato e gusto banana e fragola, prodotti molto spesso consumati dai bambini. La motivazione da parte del Ministero è riferita al rischio migrazione dei materiali che potrebbero venir a contatto con gli alimenti. In parole ...

Salute : campagna Fnomceo-ministero contro le infezioni sessualmente trasmesse : Un milione di nuove infezioni al giorno: è questa, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, a livello globale, l’incidenza delle infezioni sessualmente trasmissibili. In Italia, la fascia d’età più a rischio è quella dei giovani tra i 15 e i 24 anni, che spesso non sono informati sulla possibilità di contrarre queste infezioni, sulle più efficaci modalità di prevenzione, sulle possibili terapie. E proprio ai giovani si rivolge la campagna ...

Salute : diagnosi di celiachia in aumento in Italia - il report del Ministero : “In Italia il Ministero della Salute con le sue attività istituzionali è fortemente impegnato in tema di celiachia attraverso un costante e laborioso lavoro di collaborazione con le Regioni e le Provincie Autonome. In particolare quest’anno sono stati realizzati diversi interventi mirati a garantire il celiaco durante il percorso diagnostico, condividendo con le Regioni i requisiti tecnici, professionali ed organizzativi minimi per ...

Insetti autorizzati nei menù : la risposta del Ministero della Salute Video : Durante il periodo natalizio si era diffusa la notizia secondo la quale sarebbero iniziate le produzioni di alcuni alimenti tipicamente italiani, come il panettone, con all'interno l'aggiunta di un ingrediente molto particolare: gli #Insetti. Nello specifico, si parlava del prodotto natalizio realizzato grazie all'utilizzo della farina di baco da seta, cosa che ha fatto storcere il naso a non pochi italiani. Nonostante siano largamente consumati ...

Il Ministero della Salute : per ora niente insetti in tavola : Il nuovo regolamento europeo sui 'novel food' non significa che possiamo già trovare insetti in commercio.

Nessun insetto autorizzato nei menu : le precisazioni del Ministero della Salute : Dal primo gennaio si applica il nuovo regolamento europeo sui nuovi cibi che consentirà di servire a tavola anche insetti: ciò non significa che possiamo trovarli in commercio. “Al momento Nessuna specie di insetto (o suo derivato) è autorizzata“, precisa in una nota informativa il Ministero della Salute. “L’autorizzazione di un novel food deve essere richiesta alla Commissione europea, seguendo le linee guida ...

Lactalis - latte contaminato. Ministero Salute : nessun lotto in Italia | : Il prodotto in polvere sarebbe responsabile di diversi casi di salmonella. L'ad: "Oltre 12 milioni di confezioni richiamate da 83 Paesi. Risarciremo le famiglie". Decine di episodi confermati in ...

Salmonella nel latte in polvere dei bebè : il Ministero della Salute fa chiarezza - ecco i lotti interessati : Ad oggi, le Autorità francesi non hanno comunicato, tramite il sistema di allerta comunitario (RASFF), l’esistenza di lotti spediti verso il nostro Paese. E’ quanto annuncia il Ministero della Salute, a seguito delle notizie diffuse dai mezzi di informazione relative a lotti di formule per l’infanzia prodotti in Francia dalla ditta Lactalis che risultano contaminati da salmonelle. Il Ministero della Salute, a titolo ...

Fumo : al via la campagna del ministero della Salute contro il tabagismo : ‘Chi non fuma sta una favola!’ E’ il claim della la nuova campagna di comunicazione del ministero della salute contro il tabagismo, al via oggi con il ‘collaudato’ testimonial Nino Frassica, questa volta psicanalista dei cattivi delle fiabe. Secondo i dati dell’Istituto superiore di sanità – si legge in una nota del dicastero – nel 2017, i fumatori, in Italia, sono 11,7 milioni, vale a dire il 22,3% ...

Ministero della Salute ritira thermos per presenza di amianto [DETTAGLI] : Il Ministero della salute ha ritirato un lotto di contenitori termici prodotti in Cina perché al loro interno si è rilevata la presenza di amianto. A darne la notizia è stato il sistema comunitario di allerta tra gli Stati dell’Unione europea sulla sicurezza dei prodotti del Rapex – Rapid Alert System. Il thermos è importato dalla Galileo SPA con sede in Strada Galli, 27, a Villa Adriana, Tivoli (RM) ed è marchiato Kitchen club. Si ...

Il ministero della Salute chiarisce : “I sacchetti bio si possono portare da casa” : I sacchetti che dal 1° gennaio sono a pagamento non possono essere riutilizzati, ciò non significa che le persone non possano portarseli da casa, a patto che siano adatti allo scopo e monouso. Questa la conclusione a cui è giunto il ministero della Salute, aggiungendo che i titolare dell’esercizio commerciale hanno il diritto di controllare che i sacchetti siano idonei. Il segretario generale Giuseppe Ruocco spiega che “il riutilizzo dei ...

Biobuste - il ministero della Salute 'Sì al sacchetto da casa - ma solo se nuovo' : ROMA - Chi controllerà che la bio busta portata da casa per pesare la verdura fosse davvero nuova? Nel pandemonio di polemiche per il sacchetto del fresco a pagamento dall'1 gennaio, ogni giorno si ...