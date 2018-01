Salute | FIMP | ancora troppi bambini colpiti dall’influenza stagionale

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 30 gennaio 2018) L’influenzaanche quest’anno ha interessato soprattutto i giovanissimi. Secondo gli ultimi dati ha colpito il 4% deicon meno di quattro anni e il 2% di quelli d’età compresa tra i 5 e ai 14 anni. In questi giorni mentre la curva dell’incidenza della malattia per gli adulti sta scendendo, per gli under 14 anni ha ripreso a salire. “E’ la dimostrazione che la strategia adottata finora contro l’influenza in età pediatrica è sbagliata e va modificata – dichiara il dott. Giampietro Chiamenti Presidente Nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri () -. Un bambino tende ad ammalarsi di più e spesso deve essere ricoverato. Purtroppo, a volte, ha necessità di cure intensive per le complicanze. L’esigenza di cambiare piano anti influenzale è stata evidenziata dallafin dal 2006. Oggi è appoggiata anche dalle altre Società scientifiche pediatriche e non ...