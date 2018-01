Ryanair per la prima volta riconosce un sindacato dei piloti : Roma, 30 gen. , askanews, La compagnia low cost irlandese Ryanair ha annunciato di aver firmato un accordo che riconosce BALPA come organismo di rappresentanza nel Regno Unito, una prima storica per ...

Ryanair lancia il 'Credito di viaggio'. 10 cose da sapere sullo sconto valido per volare : Abbiamo tutte le opzioni di qualsiasi altro sito nel mondo e in più ti restituiamo i soldi", si legge nella dichiarazione di Kenny Jacobs , CMO Ryanair, riportata sul sito. "Questa nuova iniziativa - ...

Stop voli e ritardi : venerdì nero per Ryanair : Roma, 19 gen. (AdnKronos) - venerdì nero per Ryanair. La compagnia aerea low cost ha annunciato la cancellazione e il ritardo di alcuni voli a causa dello sciopero nazionale di 24 ore - indetto da ...

Il sovrapprezzo trolley : perchè Ryanair ci fa pagare di più? : La notizia non è passata inosservata. E non solo per tutti quelli che volano con la compagnia Ryanair (per vacanza o per lavoro), ma in generale per l’intero settore del trasporto aereo. L’operatore irlandese ha stabilito, infatti...

Bagagli a mano - non solo Ryanair : ecco le regole per le altre compagnie aeree : È partita lunedì la stretta sui Bagagli a mano di Ryanair . Con l'entrata in vigore della nuova policy della compagnia aerea low cost, solo ai clienti con imbarco prioritario è consentito di portare ...

Due biglietti gratis Ryanair per 33 anni di servizio : bufala e trappola da riconoscere così : Ben 2 biglietti gratis Ryanair per una destinazione tutta da scegliere fanno gola a tutti, inutile negarlo. Per quanto la compagnia aerea non goda di un'ottima reputazione, ecco che un viaggio regalo non è cosa da poco e il desiderio di evadere anche in questi primi giorni del 2018 risulta essere terreno fertile per la nuova bufala o trappola dalla quale stare in guardia. In particolare è sulle bacheche Facebook che, in queste ore, sta ...

Ryanair dopo la novità del bagaglio a mano mette in offerta a 9 - 99 euro i biglietti per l'Europa d'estate : Aveva contrariato un po' i suoi passeggeri affezionati a inizio del 2018, dopo aver annunciato il cambio del regolamento sui bagagli a mano, ma la Ryanair ha deciso di riprendersi l'affetto dei clienti lanciando delle nuove offerte rivolte al periodo estivo che faranno battere forte il cuore di chi ama viaggiare. Per festeggiare il record assoluto di prenotazioni di ticket in una sola settimana (la compagnia irlandese ha infatti superato quota 3 ...

Ryanair e le nuove regole per i bagagli sulle low cost : Dal 15 gennaio cambiano le regole per i bagagli sui voli Ryanair: il trolley a mano non sarà più sistemato gratuitamente. Fanno eccezione solo zaini di piccole dimensioni e borsette, mentre coloro che vorranno imbarcare il proprio bagaglio dovranno sottoscrivere obbligatoriamente un pacchetto Premium. Ma come funziona sulle altre compagnie aeree low cost? LEGGI ANCHERyanair: stop ai trolley gratis in cabina Con la tariffa base di Vueling, il ...