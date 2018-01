Roma | Perde il controllo della moto | centauro in codice rosso

Roma - investita dalla metro a Eur Fermi : perde la mano. "Forse è stata spinta" : Roma, 26 gennaio 2018 - Una donna è stata investita da un treno della metro a Roma, ed è in gravi condizioni. Gli investigatori che stanno seguendo il caso non escludono che la vittima, 45 anni e di ...

Regionali Lazio - Meloni : “Parisi? È Romano e conosce Roma. Fdi non gioca per perdere - spero nemmeno gli alleati” : Si chiude con la scelta di Stefano Parisi, già ex candidato sindaco per il centrodestra a Milano, la ricerca di un nome per le Regionali del Lazio. Proprio mentre Parisi comunicava la scelta via Facebook, a difenderlo è stata una dei leader del centrodestra, Giorgia Meloni: “Parisi è romano e conosce Roma, per me è più naturale si candidi a fare il governatore del Lazio che il sindaco di Milano”, ha spiegato la leader di Fratelli ...

'Mio marito Roman Polanski? Lo difendo. Ci sono colleghi che stanno perdendo tutto per un commento : è troppo' : Si legge sul Corriere della sera : La modella e attrice teme la "piega fondamentalista" che ai suoi occhi ha intrapreso il movimento #MeToo e racconta la sua esperienza nel mondo dello spettacolo: ...

Torna AltaRoma : ecco tutti gli appuntamenti da non perdere : E questa è solo la prima novità dell'edizione gennaio 2018, che crea un link sempre più incisivo con le realtà del mondo retail.

Roma - perde controllo dell'auto e piomba in un giardino : Roma, 11 gen. (AdnKronos) - Un uomo di 77 anni ha perso il controllo dell'auto, una Nissan Micra, ed è finito dentro un giardino condominiale, con un salto di circa un metro di dislivello dalla sede ...

Roma - perde controllo dell'auto e piomba in un giardino : Roma, 11 gen. (AdnKronos) - Un uomo di 77 anni ha perso il controllo dell'auto, una Nissan Micra, ed è finito dentro un giardino condominiale, con un salto di circa un metro di dislivello dalla sede stradale. E' accaduto questa mattina, verso le 10.15, a Roma, in via Gualtiero angolo via Giorgio La

Roma - perde controllo dell'auto e piomba in un giardino : Un uomo di 77 anni ha perso il controllo dell'auto, una Nissan Micra, ed è finito dentro un giardino condominiale, con un salto di circa un metro di dislivello dalla sede stradale. E' accaduto questa ...

La Roma rischia di perdere Alisson : Piove sul bagnato a Roma. La squadra sta attraversando il momento peggiore dell'era Di Francesco, e attorno ad essa si moltiplicano le voci di mercato di alcuni giocatori chiave come Kevin Strootman e ...

Perde tutto - ingrana la retRomarcia e 'sfonda' la banca : La vita con lui non è stata clemente. Arrivato in Italia per lavorare dalla Romania, è caduto da un'impalcatura. Ora si muove solo con le stampelle, non è autonomo e i soldi dell'assicurazione, quel ...

Perde 100mila euro - invalido con l'auto in retRomarcia contro sede di Veneto Banca : Ha inserito la "retro" per l'esasperazione. Un uomo di 59 anni, che aveva perso circa 100mila euro nell'acquisto di azioni Veneto Banca, mercoledì mattina ha spinto in retromarcia la sua...

Natale a Roma - gli appuntamenti da non perdere fino al 7 gennaio : Natale a Roma, gli appuntamenti da non perdere fino al 7 gennaio The post Natale a Roma, gli appuntamenti da non perdere fino al 7 gennaio appeared first on PinkRoma.

Roma-Cagliari 1-0 - Di Francesco : “Dovevamo segnare prima”. Lopez : “Fa male perdere così” : Roma-Cagliari 1-0, Di Francesco: “Dovevamo segnare prima”. Lopez: “Fa male perdere così” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma-Cagliari, DI Francesco- La Roma ha battuto il Cagliari grazie ad un gol di Fazio al 94° minuto. Al termine del match, Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Premium: “Gli episodi sono importanti ...

Roma - schianto sul Muro Torto : auto perde il controllo e finisce contRomano : schianto sul Muro Torto a Roma. Un auto ha perso il controllo della strada, probabilmente a causa del manto bagnato dalla pioggia, è si è rigirata rischiando di essere travolta dalle altre macchine ...

Verso Roma-Cagliari - Di Francesco perde un titolare per influenza e sorprende in attacco : il probabile 11 : Continua la preparazione della Roma al match di campionato contro il Cagliari, in programma sabato alle 20.45. I giallorossi, dopo il pareggio rimediato nella trasferta di Verona, cercheranno di sfruttare il fattore casalingo per tornare a conquistare i tre punti. Di Francesco dovrà fare a meno di Strootman influenzato, al suo posto giocherà Pellegrini. De Rossi tornerà titolare, mentre in avanti il tecnico giallorosso sembra intenzionato a ...