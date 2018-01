Roberta Lombardi | M5S | candidata alla Regione Lazio  a #Corrierelive | La diretta

M5s - comizio di Roberta Lombardi contro i burocrati della Sanità : “Ce lo stanno leccando anche a noi… prima ce lo leccano - poi…” : “..Il cui unico pregio e leccare il culo al politico di turno…”, “e ce lo stanno leccando anche a noi in questi giorni…”, “prima ce lo leccano e 5 minuti dopo che siamo usciti ci fanno il comunicato contro”. Parentesi non esattamente signorile per Roberta Lombardi durante un comizio ieri sera a Civita Castellana, in provincia di Viterbo. Nel descrivere l’atteggiamento, a suo dire falso e ...

Roberta Lombardi : la polemica sulla chat e i vitalizi della Regione Lazio : Un nuovo caso scuote il #M5S, ancora una volta a Roma e dintorni. Dopo la notizia che i legali di #Virginia Raggi hanno presentato richiesta di giudizio immediato per la loro assistita, accolta dal Tribunale capitolino, oggi l'attenzione si sposta su #Roberta Lombardi, altro volto di spicco del Movimento 5 Stelle. In autunno, la Lombardi ha partecipato alla votazione online in cui si chiedeva agli iscritti di scegliere il candidato per le ...

Sosteniamo Roberta Lombardi per la Regione Lazio! : di Carla Ruocco Vorrei raccontarvi un piccolo aneddoto di quando ho conosciuto Roberta Lombardi. La prima volta che mi è capitato di vederla eravamo in un locale, di sera, durante una riunione con tutto il Meetup romano. Si approssimavano le elezioni regionali. Lei senza minimamente avvilirsi, nel caos più totale, perché eravamo all'inizio e tutto ancora da organizzare, ha tirato fuori una micro agendina dove c'erano scritti appunti in ...

Voto Lazio - Roberta Lombardi (M5S) canta "Non sono una signora" : Roma, (askanews) - Radio Rock 106.6 ha dato il via alle interviste canore ai canditati alle elezioni regionali del Lazio - che si terranno nella primavera del 2018.La prima ad essere raggiunta dal ...

M5s - Roberta Lombardi massacra ‘Non sono una signora’. L’importante è saperlo : “Scusa - Loredana” : La candidata del M5s per le regionali 2018 del Lazio si cimenta nel classico di Loredana Bertè commentando: “Per governare la Regione ci vuole una signora e tante stelle”. Raggiunta dal karaoke reporter Dejan Cetnikovic per Radio Rock 106.6 a margine del convegno “Stati generali del trasporto aereo” presso il Consiglio regionale del Lazio, Roberta Lombardi ha messo alla prova le corde vocali L'articolo M5s, Roberta Lombardi massacra ‘Non ...

M5S - Roberta Lombardi torna in Campidoglio : faccia a faccia con l'ex nemica Raggi : Roberta Lombardi è tornata in Campidoglio. La deputata del M5S, candidata alla Regione, si incontra con la sindaca Virginia Raggi. L'appuntamento fa parte del tour in giro per il Lazio nelle ...

M5s - Virginia Raggi ammette gli screzi con Roberta Lombardi. La sindaca ospite di Formigli a Piazzapulita : La sindaca di Roma Virginia Raggi, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, parla del suo rapporto con Roberta Lombardi, candidata alla presidenza del Lazio per il Movimento 5 stelle L'articolo M5s, Virginia Raggi ammette gli screzi con Roberta Lombardi. La sindaca ospite di Formigli a Piazzapulita proviene da Il Fatto Quotidiano.

Regione Lazio : da Roberta Lombardi falsità : Roma, 6 dic. (askanews) 'Quanto affermato dalla candidata del movimento cinque stelle Roberta Lombardi è totalmente falso'. Lo precisa in una nota la Regione Lazio che precisa: 'intanto è giusto ...

Regionali Lazio - Roberta Lombardi visita l'ospedale di Viterbo : Roma, 2 dic. (askanews) 'Siamo arrivati ora all'ospedale Belcolle di Viterbo. Come già detto, la sanità e le Province saranno il nostro primo impegno. Insomma, mentre loro lanciano l'imbroglio dell'...