Riforma Pensioni | novità Poletti | dal governo fatti e non promesse

: RT @SkyTG24: #SkyElezioni, torna in discussione la legge #Fornero: @matteosalvinimi vuole abolirla, @berlusconi puntualizza che dovrà esser… - pelias01 : RT @SkyTG24: #SkyElezioni, torna in discussione la legge #Fornero: @matteosalvinimi vuole abolirla, @berlusconi puntualizza che dovrà esser… - Domenico_Marra : #Lavoro RIFORMA PENSIONI 2018/ Illy: Legge Fornero è la migliore al mondo (ultime notizie) - MoniqueMancy : RT @SkyTG24: #SkyElezioni, torna in discussione la legge #Fornero: @matteosalvinimi vuole abolirla, @berlusconi puntualizza che dovrà esser… - ilbaku : @meghi850 La trasmissione di Santoro con la Zanicchi è datato 2001. Informati meglio. Quanto a Berlusconi il suo go… - CarmelinaCarmi : RT @SkyTG24: #SkyElezioni, torna in discussione la legge #Fornero: @matteosalvinimi vuole abolirla, @berlusconi puntualizza che dovrà esser… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 30 gennaio 2018) Rivendica l'impegno e i risultati raggiunti sulladai governi guidati prima da Matteo Renzi e Paolo Gentiloni e ribadisce la posizione dell'esecutivo contro l'abolizione della legge Fornero che viene promessa in campagna elettorale dal Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio VIDEO e dalla coalizione di centrodestra apparentemente unita sul punto tanto da averlo inserito nel programma elettorale. Ma il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Giulianonon chiude alla possibilita' di nuove modifiche al sistema previdenziale che vadano in direzione di una maggiore flessibilita' in uscita dal lavoro verso nuove forme di pensione anticipata., nuovo intervento del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Noi - ha dichiarato oggi Giulianoparlando della- non abbiamo fattoma abbiamo fatto cose. ...