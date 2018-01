Riforma pensioni 2018 | Opzione Donna | chiesta l' ulteriore proroga

Riforma pensioni 2018 : Quota 100 - Berlusconi : 'necessaria l'uscita a 67 anni' Video : È subito scontro nel centrodestra dopo le ultime dichiarazioni del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi che lasciano presagire in un ulteriore freno all'ipotesi lanciata tempo fa dal segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini [ Video ]riguardante la famigerata # Quota 100. Berlusconi su eta' pensionabile: 'lasciare Quota 67' È questo il motivo che schiera Salvini da una parte e Berlusconi dall'altra dopo che l'ex Premier avrebbe ...

Riforma pensioni - novità Poletti : dal governo fatti e non promesse Video : Rivendica l'impegno e i risultati raggiunti sulla Riforma # Pensioni dai governi guidati prima da Matteo Renzi e Paolo Gentiloni e ribadisce la posizione dell'esecutivo contro l'abolizione della legge Fornero che viene promessa in campagna elettorale dal Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio [ Video ] e dalla coalizione di centrodestra apparentemente unita sul punto tanto da averlo inserito nel programma elettorale. Ma il ministro del Lavoro ...

Riforma PENSIONI/ Proietti : aprire fase 3 per la flessibilità (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI , ultimissime. Domenico Proietti : aprire fase 3 per la flessibilità . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 29 gennaio(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 18:02:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ Oggi 29 gennaio. I conti sulla spesa previdenziale (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018 , Oggi 29 gennaio. I conti sulla spesa previdenziale in Italia. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 05:09:00 GMT)

Riforma pensioni 2018 - ultimissime novità al 26/1 : Pd non candida Damiano? Video : Le ultimissime novita' al 26 gennaio 2018 sulla Riforma pensioni [Video]arrivano direttamente dal web e riguardano Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera. L'onorevole stimato da molti lavoratori precoci, esodati e soprattutto da molte donne, in primis da Orietta Armiliato, fondatrice del CODS, Comitato Opzione donna Social, potrebbe, stando alle ultime indiscrezioni diffuse, non ricandidarsi alle prossime #Elezioni ...