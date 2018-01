Ricerca | Cà Foscari nella ' Top 10' europea con 15 borse di studio ' Marie Curie' 3

Ricerca : Cà Foscari nella 'Top 10' europea con 15 borse di studio 'Marie Curie' (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - L’economista tedesca Nicole Tabasso arriva dall’inglese University of Surrey e studierà la diffusione dell’informazione nei social network, mentre il bangladese Animesh Gain, attualmente in Germania, tornerà al Campus di San Giobbe dopo due anni al celebre Massachusetts I

Ricerca : Cà Foscari nella 'Top 10' europea con 15 borse di studio 'Marie Curie' : Venezia, 30 gen. (AdnKronos) - L’Università Ca’ Foscari Venezia entra nella top 10 degli atenei europei conquistando 15 borse di Ricerca individuali ‘Marie Curie’, nuovo record italiano. Ca’ Foscari si conferma così punto di riferimento per questa ‘Erasmus’ dei Ricercatori: il programma europeo inti

Università : 20mila iscritti e terza per qualità in Ricerca - i 150 anni di Cà Foscari : Venezia, 17 dic. (AdnKronos) - Nuove sedi nel mondo, a Bruxelles, in Cina, Turchia, India e Russia, un ciclo di lezioni con illustri Premi Nobel e un ricco calendario di attività culturali aperte a tutta la città. Così Ca’ Foscari si appresta a festeggiare il centocinquantesimo anniversario della su

Ricerca - Ca' Foscari : raddoppiati i finanziamenti : Venezia, 6 dic. (askanews) Ca' Foscari raddoppia le entrate da progetti finanziati in bandi competitivi di livello internazionale. Il 2017, infatti, si chiude con un totale di 11,3 milioni di euro di ...

