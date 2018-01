: Renzo Rubino racconta “Custodire”, brano che porterà a Sanremo e il miracolo di Giuliano… - all_music_it : Renzo Rubino racconta “Custodire”, brano che porterà a Sanremo e il miracolo di Giuliano… - OptiMagazine : Renzo Rubino racconta “Custodire”, brano che porterà a Sanremo e il miracolo di Giuliano dei Negramaro… - CarmelaMad_ : RT @Renzorubino: «Puoi custodire l’affetto nell’insolenza» Oggi in anteprima su @tvsorrisi il testo di #Custodire ?? ? - icompanymusic : «Puoi custodire l’affetto nell’insolenza» Oggi in anteprima su @tvsorrisi il testo di #Custodire ?? ?… - icompanymusic : RT @Renzorubino: «Puoi custodire l’affetto nell’insolenza» Oggi in anteprima su @tvsorrisi il testo di #Custodire ?? ? -

(Di martedì 30 gennaio 2018)è uno dei più bravi cantautori di oggi in Italia ed è legato al numero 3. Questo sarà il suo 3° Festival. Nel 2013 arrivò 3° tra i giovani e nel 2014 si classificò 3° tra i big. Dopo questi fasti è stato lontano dalle scene 3 anni. Tornerà acon unche dura 3 minuti e 33 secondi.L’attenzione su di lui esplose quando al Festival cantò “Il postino”, meglio conosciuta come “Amami uomo”.va di un amore gay ma in maniera totalmente diversa e rivoluzionaria. L’anno dopo fu sul podio con “Ora”, anche questa canzone meglio conosciuta come “Fermati e datti un voto”.Se già si defilava nel momento di questi due boom sanremesi, poi lo ha fatto ancora di più. Ha persino pensato di abbandonare il mondo della canzone e limitarsi a scrivere colonne sonore. Poi, nel 2017, ha pubblicato l’album “Il gelato dopo il mare”, bellissimo ma che non ha avuto clamori ...