Registro Elettronico | notizie 30 1 | una guida sugli scrutini online

: Registro elettronico a scuola, quali problemi? Inviaci la tua opinione - SaccaniSaccani : Registro elettronico a scuola, quali problemi? Inviaci la tua opinione - jiminiescat : la nuova app del registro elettronico non fa schifo, di più - TecnicaScuola : Registro elettronico a scuola, quali problemi? Inviaci la tua opinione - - FabioQuellaltro : @HMQueenBee E il registro elettronico? - nxworries : Mamma ha appena scoperto che mia sorella oggi si è giustificata a un interrogazione Per fortuna che quando andavo… -

Leggi la notizia su scuolainforma

(Di martedì 30 gennaio 2018) Una semplice videosul– E’ orami tempo diintermedi in molte istituzioni scolastiche italiane. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di realizzare questo articolo che accompagna un ottimo video tutorial sulle procedure da effettuare per lo svolgimento corretto e rapido delloo., Argo ScuolaNext: unacompleta… L'articolo30/1: unaproviene da Scuolainforma.