Recensione Chuwi Surbook Mini | viva la portabilità!

: RECENSIONE CHUWI SURBOOK MINI: CLONE PERFETTO del SURFACE PRO di Microsoft! Recensione Chuwi SurBook Mini - Tecnoan… - Yuzain_ : RECENSIONE CHUWI SURBOOK MINI: CLONE PERFETTO del SURFACE PRO di Microsoft! Recensione Chuwi SurBook Mini - Tecnoan… - Tecno__Android : RECENSIONE CHUWI SURBOOK MINI: CLONE PERFETTO del SURFACE PRO di Microsoft!: - Tecno__Android : - miticosnake : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - marangon_ema : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

Leggi la notizia su chimerarevo

(Di martedì 30 gennaio 2018)non molto tempo fa ha iniziato una campagna su Indiegogo per finanziare la produzione del Tablet PC, fissando un tetto di 30.000$. A quanto pare il progetto è piaciuto agli utenti, tanto da superare 1 milione di dollari. Non abbiamo ancora avuto modo di provare il nuovo prodotto dell’azienda cinese ma, nel frattempo, ci è stato possibile testare la versionedel tanto discusso convertibile. Neanche a dirlo, anche questosa il fatto suo! Confezione La confezione di vendita delvede una struttura piuttosto standard emale, con il logo dell’azienda sulla facciata principale. Una volta aperta, al suo interno troviamo il nostro PC Tablet avvolto in una bustina in plastica trasparente, il caricabatterie e i documenti utili per la garanzia con vari libretti illustrativi. Un contenuto ridotto almo indispensabile ...