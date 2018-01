Raiola | Kean vale 75 milioni Con Mirabelli non parlo

Raiola - bordate a Mirabelli : “sono troppo piccolo per parlare con lui…” - poi commenta su Ibra - Pastore - Pellegri e Kean : Mino Raiola continua a fare discutere, in particolar modo rapporti sempre più freddi con Mirabelli dopo lo scontro sul portiere Donnarumma. Ecco le ultime dichiarazioni da parte del procuratore: “Non c’è niente da dire, nè di Donnarumma nè di Mirabelli nè del suo futuro. Io sono un uomo piccolo , lo ha detto Mirabelli . Non c’è niente da dire: lui se la fa solo con gli uomini grandi, magari un giorno, quando sarò diventato grande ...

Kean : 'Juve - se segno non esulto! Ibra e Balo i miei idoli - Allegri con me è sempre stato duro. Su Raiola...' : E' uno dei portieri più forti al mondo. Più che far gol a lui è stato emozionante segnare contro il Milan. Ma lì per lì il primo pensiero è stato 'Adesso devo provare a farne un altro, dobbiamo ...