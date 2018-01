: RT @annabis86: Sta passando oramai questo messaggio tra giornali e TV l'Italia intera soggiogata dal giornalismo asservito al potere bianco… - valitutto3 : RT @annabis86: Sta passando oramai questo messaggio tra giornali e TV l'Italia intera soggiogata dal giornalismo asservito al potere bianco… - toffeetoffee3 : RT @ClaudiaStrippo2: Diró solo questo,il resto ho deciso da mesi che non mi riguarda! Denunciare un”linciaggio”mettendone in atto un altro… - curaluz : RT @HuffPostItalia: Questo messaggio di Shannen Doherty è un inno di vittoria contro il cancro - hazzaswarrior : Comunque quelli che smettono di seguire senza ragione, mi stanno sul cazzo da morire. Scrivo sto tweet con la spera… - justLucreziaM : @ssobookish La tua prolungata assenza inizia ad impensierirmi. E questo tuo ultimo messaggio col faccino triste non aiuta. Tutto bene? -

(Di martedì 30 gennaio 2018) Un'ode alla vita, unpieno di gratitudine per tutte quelle piccole cose che spesso ignoriamo nella nostra esistenza. Èilcheha scritto su Instagram: l'attrice, che ha sconfitto unal seno, diagnosticatole più di due anni fa, ha da poco ripreso a lavorare. E non sta nella pelle: perha deciso di condividere con tutti i suoi follower l'entusiasmo per il suo ritorno alla vita.Good morning. It wasn't that long ago that I wondered if I would ever get to go back to doing what I love. Slipping into a character. Creating. Being on set, around the circus and feeling that deep satisfaction of accomplishment. This past week I worked 7 days. No weekend off and I loved every second. Yes I worked hard to get here but I'm also very blessed. Lucky, fortunate and not a day goes by that I don't thank God for this blessing of a life ...