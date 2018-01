: #BreakingNews Puigdemont:io unico candidato possibile - CybFeed : #BreakingNews Puigdemont:io unico candidato possibile - NotizieIN : Puigdemont:io unico candidato possibile - culturasempre1 : RT @tvsvizzera: Cosa succede in #Catalogna? L'elezione del presidente è stata rinviata ma a #Barcellona ricordano che il candidato unico re… - paz0671 : RT @tvsvizzera: Cosa succede in #Catalogna? L'elezione del presidente è stata rinviata ma a #Barcellona ricordano che il candidato unico re… - CatalanNation : RT @tvsvizzera: Cosa succede in #Catalogna? L'elezione del presidente è stata rinviata ma a #Barcellona ricordano che il candidato unico re… -

Il presidente destituito della Catalogna, l'indipendentista, ha detto che non vi è "nessun altro" alla testa della regione autonoma al di fuori di se stesso, anche se non è potuto essere eletto perché avrebbe rischiato l'arresto. "Non c'è nessuna combinazione aritmetica" all'interno del parlamento regionale dove gli indipendentisti, pur se divisi, hanno la maggioranza assoluta.ha diffusdo un video in cui fa un appello all'unità degli indipendentisti.(Di mercoledì 31 gennaio 2018)