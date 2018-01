PSVITARilasciato vitaQuake v2 7

: RT @GAMESANDCON: [PSVITA]Rilasciato vitaQuake v2.6 - gamesonic2 : RT @GAMESANDCON: [PSVITA]Rilasciato vitaQuake v2.6 - TheheroGAC : RT @GAMESANDCON: [PSVITA]Rilasciato vitaQuake v2.6 - GAMESANDCON : [PSVITA]Rilasciato vitaQuake v2.6 -

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di martedì 30 gennaio 2018) Lo sviluppatore Rinnegatamante continua ad aggiornare ill port di Quake su PSVITA che raggiunge la versione 2.7.era inizialmente un port diretto di winQuake ma ora è molto più avanzato di quest’ultimo. Al momento ha caratteristiche uniche come la vibrazione del Dualshock quando il giocatore viene colpito, un contatore fps e un salvaschermo interno. Supporta anche i comandi analogici per un gameplay confortevole, multiplayer online e locale con server in primo piano, supporto per colonne sonore, supporto per suoni e molto altro materiale Caratteristiche Rendering GPU con accelerazione hardware Risoluzione nativa 960×544 IME nativo per l’immissione di comandi / testo Supporto audio Supporto per analogico per fotocamera e movimento Sensibilità degli analogici intercambiabili nel menu Opzioni Supporto Salvastato Supporto CDAudio (Soundtracks) Supporto ...