PSP PSVITARilasciato Picodrive 1 92 3

(Di martedì 30 gennaio 2018) Lo sviluppatore Robson alcantara ha rilasciato un nuovo aggiornamento della build di1.92.3.è un emulatore del Megadrive / Genesis / Sega / CD Mega / 32X / SMS per PSP e PSVITA con eCFW Adrenaline/Ark o VHBL, ottimizzato per ARM,che presenta dei core di emulazione dei chip del 68k, Z80 e VDP, sviluppato inizialmente da Dave (aka fdave,autore di FinalBurn) poi ripreso e ampliato da notaz. CARATTERISTICHE DELLA BUILD Corregge alcuni blocchi nel SVP dynArec (-2FPS) SH2 per il ricompilatore MIPS (32x dynArec) Diminuite le istruzioni per il SVP dynArec (+ 5 FPS) Ripristinato il codice C per il chip audio Yamaha (migliore peformance) bug fix:le opzioni del Sega CD CPU sync non funzionano nella build del 2016/12/16 Stessa velocità di emulazione per i giochi Mega drive / Genesis Elenco più veloce dove vengono mostrate le rom Un pò di codice asm per il chip audio ...