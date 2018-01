PS4Rilasciato PS4 HEN Update Blocker Payload

: RT @GAMESANDCON: [PS4]Rilasciato l'emulatore SnesStation per PS4 4.05 - TheheroGAC : RT @GAMESANDCON: [PS4]Rilasciato l'emulatore SnesStation per PS4 4.05 - Cloud0835 : RT @GAMESANDCON: [PS4]Rilasciato l'emulatore SnesStation per PS4 4.05 - GAMESANDCON : [PS4]Rilasciato l'emulatore SnesStation per PS4 4.05 -

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di martedì 30 gennaio 2018) Lo sviluppatore CelesteBlue e LightningMods hanno rilasciato un nuovoper PS4 chiamato PS4 HEN. Sviluppato per bloccare gli aggiornamenti accidentali di sistema,ilha avuto poche ore fa una trasformazione da parte di LightningMods introducendo anche le impostazioni di debug e PS4HEN.Per chi non ha il PC lo sviluppatore offre ben due link per poter avviare ilin comodità direttamente da PS4 Link 1 Link 2 Ulteriori informazioni Il blocco dell’aggiornamento crea una cartella in /e scollega la cartella. NON RIMUOVERLA .Riceverai comunque la notifica di un aggiornamento che consente il download dell’aggiornamento al 100%, quindi verrà visualizzato un messaggio “Impossibile scaricare” e non potrai installarlo.Così ora non puoi aggiornarlo accidentalmente … Fonte Github L'articoloPS4 HEN...