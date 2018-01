Prodotti taroccati su Amazon | ecco come il gigante dell’e-commerce guadagna dalla

Allarme falso cibo made in ItalyCi costa 60 mld e 300mila postiLa classifica dei Prodotti più taroccati : costa 60 miliardi di euro e 300mila posti di lavoro in meno il falso made in Italy enogastronomico. Si va dagli Spagheroni prodotti in Olanda alla Salsa Pomarola venduta in Argentina, dal Pompeian Oil realizzato negli Stati Uniti alla Zottarella prodotta in Germania fino al Caccio cavalo in Brasile Segui su affaritaliani.it