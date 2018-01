: L’affondo di Prodi: “Il Pd lavora per l’unità del centrosinistra, Leu no” - mptuitter : L’affondo di Prodi: “Il Pd lavora per l’unità del centrosinistra, Leu no” - Adesposto : RT @HuffPostItalia: Romano Prodi: "Liberi e Uguali non è per l'unità del centrosinistra. Il Pd sì. Punto" - Lucone71 : Non fa una grinza. PD nasce per unire. LeU per giocarsi le 4 fiches di cui dispone su due tavoli. "Liberi e Uguali… - mptuitter : Romano Prodi: “Renzi, il gruppo che gli sta attorno, il Pd e chi ha fatto gli accordi con il Partito democratico so… - CanvasItaly : RT @HuffPostItalia: Romano Prodi: "Liberi e Uguali non è per l'unità del centrosinistra. Il Pd sì. Punto" -

"Renzi, il gruppo che gli sta attorno, il Pd e chi ha fatto gli accordi con il Pd sono per l'del centrosinistra", mentre Liberi e Uguali no. Così l'ex premier Romano, a Affaritaliani.it. Grasso, D'Alema e Bersani? "In questo momento non sono per l'del centrosinistra. Punto", afferma. Lei il 4 marzo andrà a votare? "Certo che voto", risponde.E le liste del Pd e del centrosinistra in generale sono competitive? "Mi auguro lo siano".Poi il suo ufficio stampa precisa: "Ha solo ribadito che voterà per centrosinistra"(Di martedì 30 gennaio 2018)